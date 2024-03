Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, το πρόγραμμα του Μαρτίου

06.03 || Ημερίδα – Εργασία μετά τον καρκίνο. Η αληθινή πλευρά | Η επιστροφή και η επανένταξη στην εργασία των εργαζομένων που νοσούν ή έχουν νοσήσει από καρκίνο αποτελεί επέκταση της φροντίδας, προκειμένου να ξαναβρούν την ισορροπία στην επαγγελματική και προσωπική τους ζωή. Στόχος της ημερίδας, που διοργανώνεται από το Κέντρο Ημέρας Υποστήριξης Εργαζομένων Αθηνών του Φορέα «Θάλπος – Ψυχική Υγεία», είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση σχετικά με τους ψυχοκοινωνικούς παράγοντες κινδύνου στην εργασία, τις σωματικές και ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις του καρκίνου, τις προκλήσεις ως προς την επιστροφή στην εργασία και τις καλές πρακτικές για την επιστροφή των εργαζομένων.

08 – 10.03 || «Γνωρίζοντας από την κόψη: Τη Διεθνή Ημέρα των Γυναικών μιλάμε για την έμφυλη βία» | Με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα των Γυναικών που τιμάται κάθε χρόνο στις 8 Μαρτίου, ο Δήμος Αθηναίων διοργανώνει στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων μια σειρά δράσεων που αφιερώνονται στην ενίσχυση της γυναικείας φωνής και την αντιμετώπιση του ανησυχητικά αυξανόμενου φαινομένου της έμφυλης βίας.

08 – 10.03 || Creative Market – Made by hand | Η κορυφαία συνάντηση χειροποίητων θαυμάτων! Ταλαντούχοι δημιουργοί βρίσκονται πίσω από κάθε μοναδικό κομμάτι, φέρνοντας μια ξεχωριστή ιστορία και πάθος στην τέχνη του. Μια ποικιλία χειροποίητων ειδών, από μοναδικά κοσμήματα μέχρι εκλεπτυσμένα κεραμικά, γλυπτά, ενδύματα και πολλά άλλα. Workshops χειροτεχνίας για μικρά και μεγάλα παιδιά, αφήγηση παραμυθιού, παιδικά εργαστήρια αφήγησης βιβλίου, εικαστικά για παιδιά, facepainting και δώρα από διαγωνισμούς! Η είσοδος είναι ελεύθερη, οπότε μην χάσετε την ευκαιρία να είστε μέρος αυτού του μοναδικού γεγονότος!

21.03 || Menta Live | Ο Μέντα 88, παρουσιάζει ένα ακόμα Menta Live, μια συναυλία ειδικά φτιαγμένη για τους ακροατές του. Μια κορυφαία φωνή της ελληνικής μουσικής θα βρεθεί στη σκηνή, στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Το όνομα θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες στις εκπομπές του Μέντα 88 και στο menta88.gr

21.03 || Μουσικοί περίπατοι στα Μουσεία σε συνεργασία με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών | Μουσική δωματίου από τους καλλιτέχνες Μιχαήλ Σμυρνόφ, Έφη Παπαθωμαϊδη και Γεώργιο-Θεόδωρο Ραράκο, σε ασυνήθιστους συνδυασμούς με ευρύ ρεπερτόριο που καλύπτει ένα φάσμα από συνθέτες του καθιερωμένου λόγιου ρεπερτορίου μέχρι την τζαζ και την κινηματογραφική μουσική. Πριν τη συναυλία θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου, για μια περιήγηση στην ιστορία του πρώτου εργοστασίου παραγωγής ενέργειας στην Ελλάδα!

23.03 || Love Unbound: Five Films for Freedom | Εξερευνώντας και εμβαθύνοντας στην ισότητα των φύλων και στις διαφορετικές ΛΟΑΤΚΙ+ εμπειρίες, το Love Unbound αξιοποιεί την μετασχηματιστική δύναμη της τέχνης και του πολιτισμού. Το φεστιβάλ επικεντρώνεται στο παγκόσμιο πρόγραμμα Five Films for Freedom, το οποίο περιλαμβάνει μια συλλογή ΛΟΑΤΚΙ+ ταινιών μικρού μήκους από όλο τον κόσμο. Μέσα από προβολές ταινιών, συζητήσεις και εργαστήρια ενδυνάμωσης και καθοδήγησης, το φεστιβάλ στοχεύει να ανοίξει έναν αμερόληπτο και χωρίς προκαταλήψεις διάλογο πάνω στα τρέχοντα ζητήματα της ισότητας των φύλων βασιζόμενο σε «αληθινές ιστορίες ζωής», με σημείο αναφοράς την τέχνη του κινηματογράφου.

27 & 28.03 || Ποιος κρατάει το φανάρι | Θεατρική ξενάγηση στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου από την ομάδα θεάτρου “Ανεμόμυλοι”. Μέσα από μια πρωτότυπη θεατρική διαδρομή με ξεναγό τον ηθοποιό-ερμηνευτή Χρήστο Χριστόπουλο, οι επισκέπτες θα κινηθούν στους βιομηχανικούς χώρους, θα ταξιδέψουν στις εποχές και θα ανακαλύψουν βιωματικά την ιστορία του παλιού εργοστασίου, ζωντανεύοντας τις μνήμες των ανθρώπων που συνέδεσαν τη ζωή τους με το εργοστάσιο και την περιοχή.

29.03 || Συνέδριο Humannera “Major Social Dilemmas about Environment, Humanity, Leadership” | Η HUMANNERA σας καλεί στη σκηνή του 1ου Συνεδρίου της στην Ελλάδα! Εκεί, θα συναντηθούν οι ηγέτες της κοινωνίας μας, από επιχειρήσεις, κυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς οργανισμούς, με νέους αυτής της χώρας που είτε σπουδάζουν είτε κάνουν τα πρώτα τους επαγγελματικά βήματα. Σε ένα πρωτοπόρο και καινοτομικό πλαίσιο, θα συζητήσουν τα πιο κρίσιμα θέματα και ερωτήματα που αφορούν στη βιώσιμη ανάπτυξη. Θα ειπωθούν αλήθειες για το τι σημαίνει, αλλά και τι πραγματικά συμβαίνει. Θα ανταλλάξουν απόψεις για τα πιο αμφιλεγόμενα ζητήματα, την ανάγκη για αξίες ανθρωποκεντρικής ανάπτυξης, ενώ θα προταθούν λύσεις και κατευθύνσεις που θα σέβονται το περιβάλλον μας, φυσικό και κοινωνικό.

*Βρείτε ξεχωριστά δώρα στο ανανεωμένο Πωλητήριο για μικρούς και μεγάλους. Ανακαλύψτε μοναδικά αντικείμενα και κοσμήματα σχεδιασμένα από Έλληνες σχεδιαστές, εκδόσεις για τα μουσεία, τη βιομηχανική κληρονομιά, την αρχιτεκτονική, το design, την τέχνη, τη φιλοσοφία και πολλά άλλα… Τηλ: 210 3460981 | Πέμπτη έως Κυριακή 10.00-18.00 | E-mail: [email protected]

**Αξιοποιήστε τον ελεύθερο χρόνο σας με τον πιο δημιουργικό τρόπο! Η ανακαινισμένη και απόλυτα ασφαλής παιδική χαρά, το υπαίθριο Gym park, το Skywalk ή αλλιώς ο υπερσύγχρονος χώρος παιχνιδιού και διάδρασης για παιδιά κάθε ηλικίας, αλλά και το εμβληματικό Παρατηρητήριο με θέα 360° που προσφέρει ένα «ταξίδι» στον μαγικό κόσμο της βιομηχανικής κληρονομιάς μέσα από την καινοτόμα και διαδραστική εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας (AR) “Athens IndustRy” υπόσχονται να προσφέρουν μια ξεχωριστή εμπειρία στην καρδιά της πόλης. Και φυσικά μην παραλείψετε να απολαύσετε τον καφέ ή το ποτό σας καθώς κι ένα ελαφρύ σνακ ή ένα πλούσιο γεύμα σε έναν χώρο με ιδιαίτερη ατμόσφαιρα και βιομηχανική αισθητική, το Technopolis Café.

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Πειραιώς 100, Γκάζι

213 0109300, 213 0109325

athens-technopolis.gr

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα της Τεχνόπολης στα social media:

Facebook: @technopoliscityofathens

Instagram: @technopolis_athens

YouTube channel: Technopolis City of Athens