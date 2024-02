Μπιάνκα Σένσορι εμφανίσεις: Η σύζυγος του Κάνιε Γουέστ έγινε ξανά το θέμα συζήτησης

Η Μπιάνκα Σένσορι έκανε ίσως την πιο ακραία εμφάνισή της, για την οποία θα μπορούσε να αντιμετωπίσει πρόστιμο 15.000 δολαρίων ή ακόμη και… φυλάκιση, αφού παρενέβη τους νόμους της δημοσίας αιδούς στο Παρίσι. Την Τρίτη 27 Φεβρουαρίου, κατά τη διάρκεια δημόσιας εξόδου με τον σύζυγό της, Κάνιε Γουέστ, η 29χρονη αρχιτέκτονας φόρεσε το πιο προκλητικό ντύσιμό της μέχρι σήμερα, καθώς επέλεξε ένα μαύρο διαφανές κολάν, μέσα από το οποίο δεν φορούσε εσώρουχο.

Η Σένσορι δεν προσπάθησε να κρύψει τα γεννητικά της όργανα ή τους γλουτούς της, καθώς πλήθος σοκαρισμένων θεατών έσπευσε να τραβήξει φωτογραφίες. Επίσης, φάνηκε να μην ούτε φοράει πουκάμισο ή σουτιέν κάτω από ένα κοντό γούνινο παλτό, καθώς επέστρεφε στο ξενοδοχείο με τον Γουέστ, αφού είχαν απολαύσει το δείπνο τους.

Ενώ η «μούσα» του Γουέστ μπορεί να μην είναι άγνωστη στο να εκθέτει το σώμα της δημοσίως, η τελευταία της κίνηση θα μπορούσε να προκαλέσει προβλήματα με τις γαλλικές άρχες, αν βρεθεί ένοχη στην παραβίαση των νόμων περί ευπρέπειας. Το άρθρο 222-32 του νέου ποινικού κώδικα (που ισχύει από την 1η Μαρτίου 1994) ορίζει: «Η εκ προθέσεως σεξουαλική επίδειξη ενώπιον άλλων σε χώρο προσιτό στο κοινό τιμωρείται με φυλάκιση ενός έτους και πρόστιμο εκατό χιλιάδων φράγκων [€15,000]».

Ωστόσο, η καθεαυτή γύμνια δεν ισοδυναμεί με προσβολή της δημοσίας αιδούς, με τον νομοθέτη να ορίζει: «Η κατηγορία έχει διατυπωθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποκλείεται κάθε δυνατότητα δίωξης κατά προσώπων που ασκούν γυμνισμό σε χώρους ειδικά προορισμένους για τον σκοπό αυτό».

Δεν είναι η πρώτη φορά

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά, που η Σένσορι κινδυνεύει να βρεθεί αντιμέτωπη με τον νόμο λόγω των προκλητικών εμφανίσεών της στις διακοπές. Πέρυσι, κινδύνευσε με πρόστιμο 10.000 ευρώ και φυλάκιση κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της με τον Γουέστ στην Ιταλία, όπου περπατούσε «σχεδόν γυμνή». Σύμφωνα με το ιταλικό Συνταγματικό Δικαστήριο, μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο από 5.000 έως 10.000 ευρώ ή μπορεί να καταδικαστεί σε φυλάκιση από τέσσερις μήνες έως τέσσερα χρόνια, σε οποιονδήποτε εκτίθεται σε χώρο ή κοντά σε χώρο που παρακολουθούν ανήλικοι.

Οι Ιταλοί ντόπιοι χαρακτήρισαν τα ρούχα της Σένσορι «ασεβή» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με ορισμένους να λένε ότι το «άσεμνο» ζευγάρι δεν είναι πλέον ευπρόσδεκτο σε μια χώρα γνωστή για τη συντηρητική καθολική κληρονομιά της. Η Σένσορι και ο Γουέστ ερευνήθηκαν επίσης από την αστυνομία αφού τους συνέλαβε η κάμερα σε μια ασυνήθιστη στάση κατά τη διάρκεια μιας βόλτας με θαλάσσιο ταξί.

Ανήσυχοι οι γονείς της με τις εμφανίσεις της

Νωρίτερα τον Φεβρουάριο, οι γονείς της Σένσορι εξέφρασαν τον φόβο, ότι η κόρη τους έχει αφεθεί κυριολεκτικά στα χέρια του ράπερ, ο οποίος ελέγχει την κάθε της κίνηση. Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι για τους γονείς ήταν η τελευταία δημόσια εμφάνιση της Σένσορι, με τα διάφανα ρούχα που φόρεσε στην Καλιφόρνια.

Με την εμφάνισή της αυτή η Μπιάνκα Σένσορι κινδύνευε να παραβιάσει και τους νόμους της Καλιφόρνια, μιας και ο ποινικός κώδικας ορίζει την «άσεμνη εμφάνιση» ως σεξουαλικό έγκλημα. Ο νόμος αυτός απαγορεύει την εκ προθέσεως έκθεση των απόκρυφων σημείων του σώματος σε δημόσιο χώρο παρουσία άλλου προσώπου που μπορεί να ενοχληθεί ή να προσβληθεί.

«Η οικογένεια και οι φίλοι της νιώθουν ταπεινωμένοι, καθώς η κατάστασή της χειροτερεύει όλο και περισσότερο», είπε πηγή κοντά στην οικογένειά της για να συνεχίσει: «Η Μπιάνκα προφανώς δεν συνειδητοποιεί ότι αυτό που φόρεσε δεν είναι μόνο αηδιαστικό και αποτελεί κακό παράδειγμα, αλλά ενδεχομένως παραβιάζει και τον νόμο. Εν τω μεταξύ, ο Κάνιε είναι καλυμμένος με πέντε στρώματα ρούχων και όταν η γυναίκα του έδειχνε να κρυώνει, ενώ ήταν γυμνή και τυλιγμένη σε πλαστικό, δεν της πρόσφερε ούτε μια από τις κάπες του. Οι γονείς της είναι τόσο στεναχωρημένοι και δεν την αναγνωρίζουν. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό αν δεν την έλεγχε κάποιος. Συνεχίζει να την εγκλωβίζει δίνοντάς της μεγαλύτερο μερίδιο και ιδιοκτησία σε διάφορα projects που έχει αναλάβει, συμπεριλαμβανομένων των ρούχων».

Η μητέρα της, Αλεξάντρα, και ο πατέρας της, Λίο, έχουν εκφράσει στο παρελθόν τις ανησυχίες τους για τη σχέση της κόρης τους με τον ράπερ. Τον Δεκέμβριο, είπαν ότι φοβόντουσαν πως η κόρη τους ήταν απλώς μια ευχαρίστηση του Γουέστ στον απόηχο του διαζυγίου του.

«Η μητέρα και ο πατέρας της Μπιάνκα βρίσκουν τον Κάνιε ελαφρώς ενοχλητικό» είχε πει τότε στη DailyMail.com πηγή από το περιβάλλον της Μπιάνκα. «Οι γονείς της θεώρησαν ύποπτο το γεγονός ότι παντρεύτηκε την Bianca ένα μήνα μετά την οριστικοποίηση του διαζυγίου του από την Kim. Πραγματικά δεν ήθελαν η Bianca να είναι το δεκανίκι του μετά από ένα τόσο θορυβώδες διαζύγιο».

Στο Μιλάνο, η Μπιάνκα Σένσορι τράβηξε πάλι τα βλέμματα όλων σε σόου μόδας. Η σύζυγος του Κάνιε Γουέστ έκανε μια ακόμη προκλητική εμφάνιση, σοκάροντας όσους τη συνάντησαν από κοντά. Αυτή τη φορά, η 28χρονη επέλεξε ένα μαύρο κορμάκι με όγκο στην περιοχή του στήθους, χωρίς ωστόσο, να το καλύπτει ολόκληρο. Φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν δείχνουν τη Σένσορι να συνοδεύει τον ράπερ με ένα δερμάτινο σύνολο που άφηνε ακάλυπτο μεγάλο μέρος του κορμιού της.

Σχεδόν γυμνή στο Μαϊάμι

Λίγο καιρό πριν, εθεάθη ξανά μαζί με τον ράπερ στο στο Μαϊάμι, όπου η Ιταλίδα προκάλεσε ξανά, επιλέγοντας να φορέσει ένα διάφανο κορμάκι σε γήινη απόχρωση, που είναι διαφανές, με αποτέλεσμα να φαίνεται το στήθος της. Προπορευόμενη του Γουέστ, η Σένσορι περπατούσε κρατώντας στα χέρια της έναν μεγάλο λευκό λούτρινο αρκούδο, ενώ όλοι την τραβούσαν βίντεο. Ο Γουέστ την ακολουθούσε ντυμένος στα λευκά, έχοντας καλύψει το μεγαλύτερο μέρος του προσώπου του.

