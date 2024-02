Κρίσεις πανικού – Ρίτα Όρα: «Έχω πολύ έντονο άγχος»

Η Ρίτα Όρα, σε μια έντονα εξομολογητική διάθεση, αναφέρθηκε στις κρίσεις πανικού που της συμβαίνουν, αλλά και στην αντιμετώπισή τους. Αναλυτικά, σε συνέντευξη που έδωσε στο podcast του «Brave New World», η τραγουδίστρια μίλησε ανοιχτά για τις μάχες της με τη ψυχική υγεία. Παρέθεσε, μάλιστα, ότι εδώ και πολλά χρόνια αντιμετωπίζει «πολύ έντονο» άγχος, αλλά «έμαθε να αναγνωρίζει» τα σημάδια των κρίσεων.

Η ποπ σταρ έδωσε έμφαση στο γεγονός ότι λαμβάνει μέρος συχνά σε 40λεπτες συνεδρίες σάουνας με υπέρυθρες ακτίνες. Στη συνέχεια, κάνει μια βουτιά ή ένα ντους με κρύο νερό. Για την καταπολέμηση των κρίσεων πανικού αξιοποιεί βελονισμό, μεθόδους που προέρχονται από την κινέζικη ιατρική και σωματικές ασκήσεις με σκοπό να διατηρεί τον έλεγχο των συμπτωμάτων της.

Η τραγουδίστρια περιέγραψε ότι: «Έχω πολύ έντονο άγχος, αλλά νομίζω ότι όλοι στο χώρο μου έχουν, για να είμαι ειλικρινής. Πιστεύω ότι τώρα είναι πολύ ωραίο που έχει ανοίξει η συζήτηση για όλα αυτά και υπάρχουν μέρες που είναι καλύτερες από κάποιες άλλες».

«Έχω μάθει πλέον να αναγνωρίζω πότε “έρχεται” μία κρίση πανικού. Πριν εξακολουθούσα να αισθάνομαι ότι ήταν κάτι ξένο για μένα. Κάνω πολύ βελονισμό και απλά αναπνέω και ξαπλώνω κάπου για περίπου 20 λεπτά. Αγαπώ την κινέζικη ιατρική και προσπαθώ να ενσωματώσω πολλές διαφορετικές μεθόδους», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με αναφορές της Daily Mail, η Ρίτα Όρα είχε μοιραστεί όλο το ταξίδι της στον κόσμο της ψυχικής υγείας μέσα από τους στίχους του τρίτου της άλμπουμ «You and I» το οποίο κυκλοφόρησε το 2023. Σε αυτό γράφει ότι μπήκε σε θεραπευτική διαδικασία καθώς μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια εργασίας στο χώρο είχε χάσει ένα μεγάλο κομμάτι του εαυτού της.

