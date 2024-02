«Θέλω να συναντήσω τον θάνατο με το πραγματικό μου όνομα» – Τρομοκράτης αποκαλύπτεται μετά από 50 χρόνια

Πέρασαν σχεδόν 50 χρόνια και ένας από τους πλέον καταζητούμενους άνδρες στην Ιαπωνία παρέμενε ασύλληπτος. Ο λόγος για τον Satoshi Kirishima, ο οποίος ομολόγησε τον Ιανουάριο στην Αστυνομία, λέγοντας: «Θέλω να συναντήσω τον θάνατό μου με το πραγματικό μου όνομα». Ένα τεστ DNA επιβεβαίωσε ότι ο 70χρονος ήταν πράγματι ο Kirishima, μέλος μιας ομάδας που ήταν υπεύθυνη για πολλές φονικές βομβιστικές επιθέσεις τη δεκαετία του 1970. Το πώς ακριβώς παρέμεινε ασύλληπτος για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα -παρά το γεγονός ότι το πρόσωπό του βρισκόταν σε αφίσες σε όλη την Ιαπωνία- είναι ασαφές. Ο Kirishima θεωρείται ύποπτος ότι βοήθησε στην τοποθέτηση και πυροδότηση μιας αυτοσχέδιας βόμβας που κατέστρεψε μέρος ενός κτιρίου στη συνοικία Ginza του Τόκιο στις 18 Απριλίου 1975, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Δεν υπήρξαν θύματα.

Εκείνη την εποχή, ανήκε στο ένοπλο μέτωπο Ανατολικής Ασίας κατά της Ιαπωνίας, μια ριζοσπαστική, αριστερή οργάνωση που πιστεύεται ότι βρίσκεται πίσω από αρκετές βομβιστικές επιθέσεις εναντίον εταιρειών στην πρωτεύουσα της Ιαπωνίας, το Τόκιο, τη δεκαετία του ’70 – συμπεριλαμβανομένης και μιας επίθεσης με στόχο το κτίριο της Mitsubishi Heavy Industries, η οποία άφησε πίσω της οκτώ νεκρούς και περισσότερους από 160 τραυματίες, όπως μεταδίδει το BBC. Ο Kirishima φέρεται να συμμετείχε σε άλλες τέσσερις επιθέσεις που πραγματοποίησε η ομάδα. Δύο άλλα μέλη καταδικάστηκαν σε θάνατο για τη συμμετοχή τους σε επιθέσεις.

