Ο φόρος τιμής από τον βασιλιά Κάρολο στον τέως βασιλιά Κωνσταντίνο

Με έναν ιδιαίτερο, διακριτικό, μάλλον σιωπηρό, αλλά με τους αναγκαίους συμβολισμούς τρόπο, ο βασιλιάς Κάρολος της Αγγλίας απέτισε φόρο τιμής στον εκλιπόντα εξάδελφό του τέως βασιλιά Κωνσταντίνο, καθώς δεν μπόρεσε να παραστεί στο μνημόσυνο, που έλαβε χώρα στο Ουίνδσορ. Η Καμίλα ηγήθηκε των μελών της βρετανικής βασιλικής οικογένειας που παρέστησαν στην τελετή, ενώ ο πρίγκιπας Ουίλιαμ την τελευταία στιγμή δεν πήγε επικαλούμενος «προσωπικούς λόγους», αν και είχε προγραμματιστεί να εκφωνήσει λόγο για τον νονό του.

Σήμερα ωστόσο (28.02.2024), όπως αναφέρει η Daily Mail ο βασιλιάς Κάρολος φόρεσε μια γραβάτα με ελληνικές σημαίες, προβαίνοντας σε έναν σαφή συμβολισμό. Ο Βρετανός μονάρχης εμφανίστηκε με τη γραβάτα με τις ελληνικές σημαίες καθώς καθόταν στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου, κι ενώ αποχωρούσε από το Clarence House. Ο ίδιος δεν μετείχε στην τελετή, καθώς συνεχίζεται η θεραπεία του για τον καρκίνο, από τον οποίο ανακοινώθηκε ότι πάσχει.

Πάντως είναι γνωστό ο βασιλιάς Κάρολος έχει φορέσει αρκετές φορές τη συγκεκριμένη γραβάτα, όσο και άλλες γραβάτες με μοτίβα της ελληνικής σημαίας. Ιδιαίτερη αίσθηση είχε προκαλέσει η εμφάνισή του με τη συγκεκριμένη γραβάτα στη διάσκεψη COP28 για το κλίμα, κι ενώ η ομιλία του έγινε εν μέσω διπλωματικής διαμάχης Ελλάδας – Βρετανίας για τα Γλυπτά του Παρθενώνα.

Ο ίδιος μάλιστα φόρεσε τη γραβάτα ενώ συνομιλούσε με τον Ρίσι Σουνάκ, ο οποίος μόλις είχε ακυρώσει απρεπώς τη συνάντησή του με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

