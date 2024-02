Τέιλορ Σουίφτ: Κατηγορούν τον πατέρα της ότι επιτέθηκε σε παπαράτσι

Σε μια περίπλοκη κατάσταση ενεπλάκη η τραγουδίστρια Taylor Swift. Ο πατέρας της κατηγορείται από έναν φωτογράφο ότι του επιτέθηκε σε έναν παπαράτσι στο Σίδνεϊ. Αν και δεν χρειάστηκε ιατρική φροντίδα, η αστυνομία της Αυστραλίας ερευνά τους ισχυρισμούς του παπαράτσι Μπεν ΜακΝτόναλντ. Ο ίδιος ανέφερε ότι δέχτηκε επίθεση από τον πατέρα της τραγουδίστριας, Scott, τα ξημερώματα της Τρίτης (27.2.2024).

Στο πλαίσιο της περιοδείας της «Eras», η Τέιλορ Σουίφτ μόλις είχε τελειώσει με την τελευταία της συναυλία στην Αυστραλία. Το Σάββατο θα βρίσκεται στην Σιγκαπούρη. Το περιστατικό φαίνεται να έχει λάβει μέρος έπειτα από την αποβίβαση του Σουίφτ και της τραγουδίστριας από ένα γιοτ. Το βίντεο που δημοσιοποιήθηκε από τα αυστραλιανά μέσα ενημέρωσης δείχνει τον πατέρα γύρω στις 02:30 τα ξημερώματα (τοπική ώρα) να περπατάει μαζί με την ποπ σταρ και τους φρουρούς ασφαλείας κατά μήκος της προκυμαίας Neutral Bay Wharf.

Σύμφωνα με το διαθέσιμο υλικό, οι κάμερες αναβοσβήνουν προτού ακουστούν δύο φωνές. Η μία προερχόταν από τον φωτογράφο και η άλλη από έναν φρουρό ασφαλείας. Αρκετές πηγές αναφέρουν να αλληλοκατηγορούνται ότι ο ένας έπιασε την ομπρέλα του άλλου. Αν και το βίντεο καταγράφει το υποτιθέμενο συμβάν, άγνωστο παραμένει ποιος έχει δίκιο στην προκειμένη περίσταση. Η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας ανακοίνωσε με δήλωσή της ότι: «Ο νεότερος άνδρας ανέφερε το περιστατικό και τώρα διενεργείται έρευνα από αξιωματικούς που συνδέονται με τη Διοίκηση της Αστυνομικής Περιοχής North Shore».

Taylor Swift’s father, Scott Swift, has been accused of assault.

A photographer alleges Scott Swift assaulted him at the Neutral Bay Wharf at about 2.30am, after the singer and her entourage disembarked from a luxury yacht. #9News

