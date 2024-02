Κένταλ Τζένερ: Ξανά μαζί με τον Ντέβιν Μπούκερ

Η Κένταλ Τζένερ και ο Ντέβιν Μπούκερ φέρεται να αναζωπυρώνουν τη σχέση τους μόλις δύο μήνες μετά τον χωρισμό του μοντέλου από τον Bad Bunny. Πηγές δήλωσαν στο TMZ ότι το σούπερ μόντελ και το αστέρι των Phoenix Suns περνούν χρόνο μαζί τον τελευταίο καιρό, αλλά δεν βιάζονται για κάτι. Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν στην «Page Six» ότι είδαν μάλιστα την 28χρονη Τζένερ στο Ντάλας αυτή την εβδομάδα, ενώ ο 27χρονος Μπούκερ βρισκόταν στην πόλη για τον εκτός έδρας αγώνα της ομάδας του με τους Mavericks την Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου. Επιπλέον, ο σταρ του ΝΒΑ εθεάθη στo box του Μαικλ Ρούμπιν στο Super Bowl 2024, όπου επίσης η σταρ των «Kardashians» βρισκόταν παρέα με τις αδελφές της, Κιμ και Κλόι Καρντάσιαν, την κολλητή της Χέιλι Μπίμπερ και τον Τζάστιν.

Οι φήμες για επανασύνδεση έρχονται λίγο περισσότερο από δύο μήνες αφότου η Τζένερ χώρισε από τον μουσικό Bad Bunny μετά από λιγότερο από έναν χρόνο σχέσης. Μια πηγή δήλωσε επίσης στο Entertainment Tonight τον Δεκέμβριο ότι η τηλεπερσόνα και ο Πορτορικανός ράπερ «έκαναν τα δικά τους πράγματα τον τελευταίο καιρό και τα πράγματα άρχισαν σιγά-σιγά να ξεθυμαίνουν ανάμεσά τους. Και οι δύο ήξεραν πηγαίνοντας σε αυτό ότι πιθανότατα δεν θα ήταν ένας τύπος σχέσης για πάντα και αυτό ήταν αμοιβαία κατανοητό από την αρχή». «Έχουν τρελά φορτωμένο πρόγραμμα και ξέρουν ότι είναι ακόμα νέοι και έχουν πολλά ακόμα να ζήσουν ατομικά πριν καταλήξουν στην προσωπική τους ζωή».

Εντωμεταξύ, η Τζένερ και ο Μπούκερ είχαν τα δικά τους σκαμπανεβάσματα κατά τη διάρκεια του διετούς ειδυλλίου τους. Αρχικά, πυροδότησαν για πρώτη φορά φήμες ότι βγαίνουν στις αρχές του 2020, στην αρχή της πανδημίας του COVID-19. Το ζευγάρι γνωστοποίησε το ειδύλλιό μέσω του Instagram για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου το 2021, όταν η Τζένερ δημοσίευσε μια φωτογραφία τους.

Τον Οκτώβριο του 2022, χώρισαν τελικά για δεύτερη φορά. Μια πηγή δήλωσε στο People ότι το ζευγάρι είχε «απίστευτα φορτωμένο πρόγραμμα» και «αποφάσισε να το κάνει προτεραιότητα». Αφού κυκλοφόρησαν φήμες ότι το μοντέλο έβγαινε με τον Bad Bunny τον Φεβρουάριο του 2023, ο Μπούκερ την έκανε unfollow στο Instagram. Τον επόμενο μήνα, ο ράπερ φαινομενικά έκανε μια αιχμή στον μπασκετμπολίστα μέσω του τραγουδιού του «Coco Chanel». Στο τραγούδι, ο Bad Bunny ραπάρει: «Δεν είμαι κακός μωρό μου, αυτό είναι ένα τέχνασμα / Αλλά ο ήλιος του Πουέρτο Ρίκο είναι πιο ζεστός από αυτόν του Φοίνιξ», αναφερόμενος στο μέρος όπου ο Μπούκερ παίζει μπάσκετ.

