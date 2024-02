Τραμπ – αθλητικά παπούτσια: Βγήκε στην.. αγορά ο πρώην πρόεδρος

Μόλις πριν λίγες ημέρες δικαστής της Νέας Υόρκης επέβαλε στον Τραμπ ένα διόλου ευκαταφρόνητο πρόστιμο, ύψους 355 εκατομμυρίων δολαρίων (τα οποία γίνονται πάνω από 453 εκατ. δολ. μαζί με τους τόκους), για οικονομικές απάτες που σχετίζονται με τη διαχείριση της οικογενειακής ακίνητης περιουσίας και κάποια από τα δάνεια που η οικογένεια Τραμπ είχε λάβει με ευνοϊκούς όρους στο παρελθόν δίνοντας ψευδή στοιχεία σε τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες αναφορικά με την πραγματική αξία κάποιων εκ των ακινήτων της. Σχεδόν αμέσως, υποστηρικτές του Τραμπ άρχισαν να συγκεντρώνουν χρήματα, μέσω δωρεών, για τη στήριξη του Ρεπουμπλικανού ηγέτη, σε βάρος του οποίου υπενθυμίζεται ότι έχει επιβληθεί το τελευταίο διάστημα και ένα άλλο πρόστιμο: ύψους 83,3 εκατ. δολ. για δυσφήμιση της Αμερικανίδας δημοσιογράφου και συγγραφέα Τζιν Κάρολ.

Nothing more fun than tracking down Trump’s latest grift. For his sneakers, he’s getting a fee paid to CIC Ventures, which he owns, by 45Footwear LLC, which is purportedly the shoe manufacturer. That is based in Sheridan Wyoming, in this rundown house in a grimy shopping mall. pic.twitter.com/wt4X2ScSxr

Μόλις μια ημέρα μετά ωστόσο, το περασμένο Σάββατο, ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε το «παρών» στη διοργάνωση «Sneaker Con» στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ, όπου παρουσίασε μάλιστα μια δική του γραμμή από αθλητικά παπούτσια, τα επονομαζόμενα «Trump Sneakers». «Αυτό είναι κάτι για το οποίο μιλώ εδώ και 12-13 χρόνια και νομίζω ότι θα έχει μεγάλη επιτυχία», δήλωσε ο ίδιος.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα gettrumpsneakers, κυκλοφόρησαν μόνο 1.000 αριθμημένα τέτοια ζευγάρια παπουτσιών, με τιμή τα 399 δολ. για κάθε ζευγάρι, και αυτά έχουν ήδη όλα πουληθεί μέσω προπαραγγελιών.

Top 5 new slogans for Trump’s line of gold sneakers:

1. You can run in them, just not in Colorado

2. Nine more indictments and they’ll go platinum

3. Unlike Donald, these have a soul

4. Another partisan idea that ends in de-feet

5. Just do time pic.twitter.com/h2uLkjCS30

— Chad Ridgely (@ChadRidgely) February 24, 2024