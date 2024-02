Έλον Μασκ τσιπάκι: Ο πρώτος ασθενής κινεί… το ποντίκι μόνο με την σκέψη

Ο πρώτος άνθρωπος στον οποίο εμφυτεύτηκε τσιπ στον εγκέφαλό του με την τεχνολογία της Neuralink, μπορεί πλέον να ελέγχει με τη σκέψη του το ποντίκι του υπολογιστή, σύμφωνα με τον Έλον Μασκ, ιδρυτή της εταιρείας. “Ο ασθενής φαίνεται να έχει ανακάμψει πλήρως, χωρίς καμία παρενέργεια που να γνωρίζουμε, και είναι σε θέση να ελέγχει το ποντίκι, να μετακινεί το ποντίκι στην οθόνη μόνο με τη σκέψη”, δήλωσε ο Μασκ σε μια συνεδρία του Spaces στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

Η Neuralink είναι η νεοφυής επιχείρηση του δισεκατομμυριούχου και υποστηρίζει ότι έχει αναπτύξει ένα εγκεφαλικό εμφύτευμα σχεδιασμένο να βοηθά τους ανθρώπους να χρησιμοποιούν τα νευρικά τους σήματα για να ελέγχουν εξωτερικές τεχνολογίες, σύμφωνα με το CNBC. Η εταιρεία στοχεύει στην αποκατάσταση χαμένων ικανοτήτων όπως η όραση, η κινητική λειτουργία και η ομιλία. Η Neuralink εμφύτευσε τη συσκευή της σε άνθρωπο για πρώτη φορά τον Ιανουάριο. Η εταιρεία χρησιμοποιεί ένα ρομπότ για την ακριβή εμφύτευση της συσκευής στον εγκέφαλο.

The first human received an implant from @Neuralink yesterday and is recovering well.

Initial results show promising neuron spike detection.

— Elon Musk (@elonmusk) January 29, 2024