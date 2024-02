Πολ Άντερσον: Αγνώριστος ο πρωταγωνιστής του «Peaky Blinders»

Αγνώριστος ήταν ο πρωταγωνιστής του «Peaky Blinders», Πολ Άντερσον, σε πρόσφατη έξοδο του στο Λονδίνο την Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου. Ο ηθοποιός δεν θύμιζε σε τίποτα με τον τηλεοπτικό χαρακτήρα του Άρθρου Σέλμπι. Ο 48χρονος εμφανίστηκε φορώντας ένα χοντρό παλτό, ένα λεοπάρ φούτερ, τζιν παντελόνι και αθλητικά παπούτσια, καθώς πήγε σε έναν φούρνο.

Πρόκειται για την πρώτη δημόσια εμφάνιση που βλέπουμε τον ηθοποιό μετά τη σύλληψη του, για κατοχή κρακ και αμφεταμινών σε παμπ, στις 26 Δεκεμβρίου στο Λονδίνο. Στο σημείο αυτό να θυμίσουμε πως ο τηλεοπτικός σταρ βρισκόταν με έναν φίλο και ένα μωρό όταν η αστυνομία βρήκε το ναρκωτικό και μια πίπα που χρησιμοποιούσε για το κάπνισμα. Ο Άντερσον παραδέχτηκε την κατοχή του κρακ, καθώς και αμφεταμινών και δύο συνταγογραφούμενων ουσιών, όταν εμφανίστηκε στο δικαστήριο τον Ιανουάριο.

Peaky Blinders star Paul Anderson looks worlds away from TV character Arthur Shelby on day out in London after admitting to crack cocaine possession https://t.co/mYhRk2hEa3

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) February 22, 2024