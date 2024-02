Κορη Κέιτ Μος: Η Λίλα εξομολογείται πώς είναι να μεγαλώνεις δίπλα σε ένα supemodel

Πώς είναι να μεγαλώνεις δίπλα σε ένα από τα πιο καταξιωμένα supermodel στον κόσμο; H Λίλα Μος, κόρη της Κέιτ Μος και του εκδότη περιοδικών Τζέφερσον Χακ Λίλα, που κοσμεί το εξώφυλλο του τεύχους Μαρτίου της ισπανικής Vogue απαντά.

«Είμαι πιο υπεύθυνη από ότι ήταν η μητέρα μου στην ηλικία μου» δηλώνει.

«Δεν σκεφτόμουν να ασχοληθώ με τον χώρο επειδή δεν μου το επέτρεπε η μητέρα μου. Νομίζω ότι δεν ήθελε να το κάνω χωρίς πρώτα να είναι σίγουρη ότι οι άνθρωποι που γνωρίζει και εμπιστεύεται θα με πρόσεχαν». Για να συμπληρώσει πως: «Όταν δημιούργησε το πρακτορείο της το 2016 χαλάρωσε γιατί ήξερε ότι θα μπορούσε να επιβλέπει τα πάντα και ότι θα με φρόντιζαν».

«Όταν ήμουν νεότερη φανταζόμουν ότι ίσως μια μέρα θα συμμετείχα σε μια φωτογράφιση, αλλά ποτέ δεν πίστευα ότι θα μπορούσα να κάνω κάποια από τα πράγματα που έχω ήδη κάνει» παραδέχεται η 21χρονη.

