Αμέρικα Φερέρα: Ποιος είναι ο επόμενος ρόλος της μετά την «Barbie»

Σε νέα ταινία ετοιμάζεται να πρωταγωνιστήσει η Αμέρικα Φερέρα η ηθοποιός που είναι υποψήφια για Όσκαρ για τον ρόλο της στην «Barbie». Η Αμέρικα Φερέρα θα πρωταγωνιστήσει στην επερχόμενη δραματική ταινία του Πολ Γκρίνγκρας «The Lost Bus» μαζί με τον Μάθιου ΜακΚόναχι σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Variety. Η ταινία είναι βασισμένη στο βιβλίο της Λίζι Τζόνσον (Lizzie Johnson) «Paradise: One Town’s Struggle To Survive An American Wildfire», σε σενάριο του Μπραντ Ινγκλσμπι (Brad Inglesby) και αναφέρεται στις καταστροφικές πυρκαγιές του 2018 στην Καλιφόρνια που είχαν ως αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους πάνω από 100 άνθρωποι και να καταστραφεί το μεγαλύτερο μέρος της πόλης Paradise.

Η ταινία της Apple Original Films, θα επικεντρωθεί στις προσπάθειες ενός οδηγού (ΜακΚόναχι) και μιας δασκάλας (Φερέρα) που έσωσαν ένα σχολικό λεωφορείο, στο οποίο επέβαιναν μικροί μαθητές κατά τη διάρκεια της φονικής πυρκαγιάς

Σημειώνεται ότι η Φερέρα έχει λάβει την πρώτη της υποψηφιότητα για Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου χάρη στην ταινία «Barbie» της Γκρέτα Γκέργουιγκ (Greta Gerwig). Το «The Lost Bus» θα είναι σε παραγωγή της Τζέιμι Λι Κέρτις (Jamie Lee Curtis), του Γκρέγκορι Γκούντμαν (Gregory Goodman) και του Τζέισον Μπλαμ (Jason Blum). Τα γυρίσματα της νέα ταινίας του Πολ Γκρίνγκρας θα ξεκινήσουν την άνοιξη.