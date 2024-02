Μπάιντεν ατύχημα: Νέο στραβοπάτημα στη σκάλα του Air Force One

Το γύρο του Διαδικτύου κάνει ένα νέο βίντεο που καταγράφει τη στιγμή που ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, σκοντάφτει – και μάλιστα δύο φορές – στη σκάλα του Air Force One. Το βίντεο αναρτήθηκε στην πλατφόρμα X από την RNC Research, την οποία διαχειρίζεται η Εθνική Επιτροπή των Ρεπουμπλικανών, με την επισήμανση ότι ο Μπάιντεν χρησιμοποίησε μικρότερη σκάλα για την επιβίβασή του στο προεδρικό αεροσκάφος. «Ο Μπάιντεν παραλίγο να σκοντάψει (δύο φορές) καθώς επιβιβάζεται στο Air Force One — παρά το γεγονός ότι χρησιμοποιεί τις μικρές σκάλες για να αποφύγει το παραπάτημα».

Τα στραβοπατήματα του Μπάιντεν στις σκάλες του προεδρικού αεροσκάφους έχουν τραβήξει την προσοχή σε όλη τη διάρκεια της προεδρίας του. Το τελευταίο περιστατικό συνέβη λίγες ώρες αφότου η διεκδικήτρια του χρίσματος των Ρεπουμπλικανών για τις προεδρικές εκλογές Νίκι Χέιλι εξαπέλυσε νέα πυρά κατά του Μπάιντεν και του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την ηλικία τους. «Ο Τραμπ και ο Μπάιντεν είναι δύο ηλικιωμένοι που απλώς γερνούν περισσότερο. Σχεδόν το 60% των Αμερικανών λένε ότι ο Τραμπ και ο Μπάιντεν είναι και οι δύο πολύ ηλικιωμένοι για να γίνουν πρόεδρος. Γιατί είναι», είπε η Χέιλι σε ομιλία της την Τρίτη.

Η ηλικία του προέδρου των ΗΠΑ έχει αναδειχθεί σε βασική πηγή ανησυχίας μεταξύ των Αμερικανών ψηφοφόρων εν όψει της πιθανής ρεβάνς του με τον Τραμπ. Ο Μπάιντεν, ο οποίος θα κλείσει τα 82 περίπου δύο εβδομάδες μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου, δέχεται πυρά κυρίως από Ρεπουμπλικάνους, αλλά και από Δημοκρατικούς και ανεξάρτητους για την ηλικία του και το κατά πόσον μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις μιας δεύτερης θητείας στον Λευκό Οίκο.

Περίπου το 86% των Αμερικανών πιστεύουν ότι ο Μπάιντεν είναι πολύ ηλικιωμένος για μια νέα θητεία σύμφωνα με δημοσκόπηση του ABC News/Ipsos που δημοσιεύθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα. Η ίδια σφυγμομέτρηση έδειξε ότι περίπου το 59% των Αμερικανών θεωρούν ότι ο Μπάιντεν και ο 77χρονος Τραμπ είναι πολύ μεγάλοι για να διεκδικήσουν το αξίωμα. Σχεδόν το ήμισυ των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων πιστεύουν ότι ο Μπάιντεν θα μπορούσε να αντικατασταθεί ως υποψήφιος των Δημοκρατικών για την προεδρία στις κάλπες του Νοεμβρίου, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Πανεπιστημίου του Μόνμουθ, που δημοσιεύθηκε την περασμένη εβδομάδα.

VIGOR: Biden almost trips (twice) as he boards Air Force One — despite using the short stairs to avoid tripping pic.twitter.com/CkoLnwLV2q

— RNC Research (@RNCResearch) February 20, 2024