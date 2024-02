Μπιγιόνσε: Έγινε η πρώτη γυναίκα που βρέθηκε στην κορυφή της λίστας με τα καλύτερα κάντρι τραγούδια

Στην κορυφή για ακόμα μια φορά η τραγουδίστρια Μπιγιόνσε , καθώς έγινε η πρώτη μαύρη γυναίκα που έκανε ένα κάντρι τραγούδι Νο1 επιτυχία. Σε ένα είδος μουσικής του οποίου η σχέση με τους έγχρωμους καλλιτέχνες έχει συχνά αποδειχθεί αμφιλεγόμενη, το κομμάτι σηματοδότησε ένα από τα πολλά ιστορικά επιτεύγματα όταν ανανεώθηκε η εβδομαδιαία κατάταξη των charts χθες Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2024.

Το δημοσίευμα της Billboard έκανε γνωστό πως η τραγουδίστρια είναι η πρώτη γυναίκα που έχει Νο1 τραγούδι τόσο στη λίστα με τα καλύτερα country κομμάτια, όσο και στα καλύτερα R&B/Hip-Hop.

Beyoncé makes history as the first Black woman to debut at #1 on the Billboard Hot Country Songs chart. pic.twitter.com/mRnwcp0KwT

— Pop Base (@PopBase) February 20, 2024