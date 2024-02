Αλεξέι Ναβάλνι: Βίαιο θάνατο καταγγέλλει ακτιβιστής

Υπάρχει η υποψία ότι ο Αλεξέι Ναβάλνι μπορεί να έχασε τη ζωή του λόγω μιας επίθεσης στην καρδιά χρησιμοποιώντας μια τεχνική που κάποτε διδασκόταν σε πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Ο Vladimir Osechkin είναι ο ιδρυτής της ομάδας για τα ανθρώπινα δικαιώματα Gulag.net και λαμβάνει ενημέρωση από ένα εκτενές δίκτυο ρώσων κρατουμένων και αξιωματούχων. Ο ίδιος δήλωσε στους Times ότι θεωρεί πως οι ρωσικές αρχές κράτησαν τον Ναβάλνι σε συνθήκες ακραίου ψύχους προτού εφαρμόσουν μια επίθεση με γροθιά που οδήγησε στον θάνατό του.

Τα στοιχεία θανάτου

Για να υποστηρίξει τις δικές του δηλώσεις, ο ακτιβιστής ανέφερε ως αποδεικτικά στοιχεία σχόλια από ένα άτομο που εργάζεται στην περιοχή κράτησης στον Αρκτικό Κύκλο, όπου και έχει λάβει χώρα ο θάνατος του Ναβάλνι. Αυτό το άτομο ανέφερε ότι, κατά την ώρα του θανάτου, είχε μώλωπες στο σώμα του που φαίνεται να αντιστοιχούν στην τεχνική της “μιας γροθιάς”.

