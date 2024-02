Πρίγκιπας Γουίλιαμ BAFTA: Viral η γκάφα του στην τελετή

Τα βραβεία BAFTA ολοκληρώθηκαν και μια φωτογραφία του πρίγκιπα Γουίλιαμ με τέσσερις γυναίκες ηθοποιούς, κάνει τον γύρο του διαδικτύου. O πρίγκιπας της Ουαλίας παραβρέθηκε στην τελετή απονομής των βρετανικών βραβείων κινηματογράφου, ως πρόεδρος της διοργάνωσης και έγινε viral κατά τη διάρκεια της συνομιλίας του με διάφορους ηθοποιούς. Όταν προσέγγισε τη Μία ΜακΚένα Μπρους, η οποία πρωταγωνιστούσε στο δράμα «How to Have Sex» και κέρδισε βραβείο BAFTA για την ερμηνεία της, της είπε ότι η ταινία έδειχνε «πολύ διασκεδαστική» έχοντας εκτεθεί μιας και φάνηκε ότι δεν έχει ιδέα για το την κατάληξη της κεντρικής ηρωίδας του φιλμ, που υφίσταται βιασμό.

«Νομίζω ότι φάνηκε να διασκεδάζατε πολύ σε όλη τη διάρκεια» είπε ο πρίγκιπας Γουίλιαμ στην ηθοποιό και έγινε viral στο Twitter.

Τρεις έφηβες, η Τάρα, η Σκάι και η Εμ, καταφθάνουν στα Μάλια για τις πιο επικές διακοπές της ζωής τους, το ταξίδι που κάνει κάθε Βρετανός έφηβος στο κατώφλι της ενηλικίωσης. Η Τάρα είναι σε προσωπική αποστολή να κάνει για πρώτη φορά σεξ, ενώ οι κολλητές της προκαλούν το χάος γύρω της. Στο νησί, εκείνη βιάζεται από έναν συμπατριώτη της επίσης τουρίστα.

This is why you shouldn’t pay too much attention to what is said on X. The ladies didn’t seem to be bothered by Prince William at all. He actually seemed quite nice and pleasant. pic.twitter.com/jhMVAv3ADu

— Verdad (@marinaverdadera) February 20, 2024