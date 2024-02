Πορνοστάρ αυτοκτόνησε: Νέο σοκ στον χώρο της ροζ βιομηχανίας

Αυτοκτόνησε η ηθοποιός του κινηματογράφου ενηλίκων και εξωτική χορεύτρια Κάγκνεϊ Λιν Κάρτερ (Kagney Linn Karter). Η 36χρονη πορνοστάρ φέρεται να έδωσε τέλος στη ζωή της στο σπίτι της στην Πάρμα στο Οχάιο των ΗΠΑ, σύμφωνα με τη σελίδα GoFundMe που δημιούργησαν οι φίλοι της για λογαριασμό της μητέρας της για να συγκεντρώσουν χρήματα (8.000 δολάρια) για την κηδεία. Τα χρήματα θα διατεθούν στη μητέρα της, Τίνα, για να βοηθήσουν στο κόστος της κηδείας της και επιπλέον κεφάλαια θα διατεθούν για τη διάσωση ζώων. Οι φίλες της Ρέιτσελ και Μέγκαν έγραψαν: «Δυστυχώς, παρά τα πολλά εντυπωσιακά επιτεύγματα και τα ταλέντα της, η Κάγκνεϊ πάλεψε με προβλήματα ψυχικής υγείας καθώς περνούσαν τα χρόνια». Η Κάρτερ ξεκίνησε στη βιομηχανία της πορνογραφίας στις αρχές της δεκαετίας του 2000 και πρωταγωνίστησε σε ταινίες όπως το Official Silence of the Lambs Parody και Not Married with Children XXX.

Η σταρ έχει προταθεί πολλές φορές για βραβεία Adult Video News, χωρίς όμως να καταφέρει να κερδίσει όσκαρ πορνό. Προτάθηκε το 2011 ως κορυφαία γυναίκα ερμηνεύτρια της χρονιάς. Το 2010, ήταν υποψήφια ως καλύτερη νέα στάρλετ. Ήταν επίσης μοντέλο και χορεύτρια pole dancing και χόρευε σε εξωτικά κλαμπ όλα αυτά τα χρόνια. Στην τελευταία ανάρτηση της Κάρτερ στο Instagram στις 10 Φεβρουαρίου δημοσίευσε μια φωτογραφία ντυμένη με μπικίνι στην παραλία με τη λεζάντα «Γεια σου από τη Φλόριντα».Μετακόμισε από το Λος Άντζελες στο Οχάιο το 2019 και ασχολήθηκε με γυμναστήρια pole dancing, ενώ άνοιξε το δικό της στούντιο χορού στο Akron με την ονομασία Alchemy Pole Fitness. «Ακόμα και στις πιο σκοτεινές της μέρες, εμφανιζόταν στο στούντιο, πάντα έτοιμη να μάθει, να συνεισφέρει, να βελτιώσει τον εαυτό της με όποιο μικρό τρόπο μπορούσε να διαχειριστεί», έγραψαν οι φίλοι της.