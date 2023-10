Φίλιππος Αρβανίτης πορνοστάρ: Πώς κατέληξε να παίζει σε αισθησιακές ταινίες

Μία αποκαλυπτική συνέντευξη παραχώρησε ο Φίλιππος Αρβανίτης, μιλώντας, μεταξύ άλλων, για το πώς βρέθηκε από το «Power of Love» να πρωταγωνιστεί σε αισθησιακές ταινίες, και σήμερα να εργάζεται ως πορνοστάρ. Ο πρώην παίκτης του reality, μίλησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και το «The 2Night Show» και εξήγησε πώς ξεκίνησε να ασχολείται επαγγελματικά με τον χώρο των ερωτικών ταινιών. «Ξεκίνησα το YouTube μετά τη συμμετοχή μου στις “Οικογενειακές Ιστορίες”. Είπα αφού με αναγνωρίζει ο κόσμος, ας το εκμεταλλευτώ κάπως, και αν πάνε καλά τα πράγματα θα το γυρίσω σε γυμναστής. Πράγματι έγινε αυτό. Μέχρι τότε, προέκυψε η γνωριμία με μια κοπέλα που μου είπε για το “Power of Love”. Μου είπε τι λεφτά παίρνουν κάθε βδομάδα και λέω “ωραία, βολεύει από τη στιγμή που είσαι άνεργος”. Πήγα στο casting, τα πέρασα όλα, δεν ασχολήθηκαν και πολύ μαζί μου απλά με πέρασαν έτσι», είπε αρχικά για τη συμμετοχή του στο «Power of Love».

Φίλιππος Αρβανίτης: Πώς πήρε την απόφαση να γίνει πορνοστάρ

Μιλώντας για το πώς πήρε την απόφαση να συμμετάσχει σε αισθησιακές ταινίες, ο Φίλιππος Αρβανίτης εξήγησε: «Πάλι κοπέλα εμπλέκεται, τέλος πάντων. Είχα μια συναναστροφή το 2019. 2020 έχω βγει ξανά μαζί της και μου λέει “τι θα κάνουμε τώρα;”, κατόπιν καραντίνας, επαγγελματικά όλα είχαν κάνει τη βουτιά τους. Εγώ της λέω, μέσα σε όλα τα άλλα, θα το πω όσο πιο κόσμια γίνεται, ότι εγώ πήγαινα να “τακτοποιώ” ώριμες κυρίες να βγάλουμε το ψωμί μας. Το είπα μεταξύ σοβαρού κι αστείου».

«Έναν μήνα μετά με πήρε τηλέφωνο και μου είπε “έλα μπορεί να μπορώ να βοηθήσω με αυτό που λέγαμε”. Εκείνη την ώρα δεν κατάλαβα, μου εξήγησε. Μου κανόνισε μια συνάντηση με την εταιρεία αισθησιακών ταινιών. Η συνεννόηση ήταν λίγο “μπουζούκι”, άλλο εννοούσε ο ένας άλλος ο άλλος. Αυτός εννοούσε ταινίες, του είπα “ναι” γιατί δεν ήταν η πρώτη φορά στη ζωή μου που το σκέφτηκα», συνέχισε. «Έχω κάνει μεταξύ 20 με 30 αισθησιακές ταινίες. Μια ταινία γυρίζεται αυθημερόν, αρκεί οι ηθοποιοί να τα πουν γρήγορα», είπε ακόμη ο Φίλιππος Αρβανίτης.