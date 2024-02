Αντρέας Μπρέμε: Πέθανε ο θρύλος του γερμανικού ποδοσφαίρου

Θρήνο έχει προκαλέσει τις τελευταίες ώρες η είδηση θανάτου του σπουδαίου ποδοσφαιριστή Αντρέα Μπρέμε στο γερμανικό ποδόσφαιρο, ο οποίος άφησε τα ξημερώματα την τελευταία του ανάσα σε ηλικία 63 ετών, από καρδιακή ανακοπή. Ο Μπρέμε αισθάνθηκε έντονη δυσφορία στο σπίτι του στο Μόναχο και διακομίστηκε στο πλησιέστερο νοσοκομείο, ωστόσο ήταν ήδη αργά δεν τα κατάφερε και οι γιατροί επιβεβαίωσαν το θάνατο του.

Ο Μπρέμε κατέκτησε το 1990 το Παγκόσμιο Κύπελλο με την εθνική ομάδα ήταν ο σκόρερ του νικητήριου γκολ στον τελικό κόντρα στην Αργεντινή. Ακόμα είχε φθάσει στον τελικό του Μουντιάλ του 1986 στο Μεξικό και στον τελικό του Euro 1992 χάνοντας τον τίτλο από την Αργεντινή και τη Δανία αντίστοιχα. Συνολικά είχε 86 συμμετοχές και 8 γκολ με τη «μάνσαφτ».

Such sad news coming out of Germany. RIP Andreas Brehme who has passed away at the age Of 63. An unbelievable player and pioneer of his position.❤️pic.twitter.com/clA1P4yiJy

— 90s Footballers (@90sPlayers) February 20, 2024