Κέιτ Γουίνσλετ: H ζωή μου ήταν δυσάρεστη μετά τον «Τιτανικό»

Παρ’ όλη τη φήμη που ο «Τιτανικός» έφερε στην Κέιτ Γουίνσλετ, η ηθοποιός δεν αναπολεί την εμπειρία με τα θετικότερα συναισθήματα. Η 48χρονη πρωταγωνίστρια της νέας σειράς «Regime» μίλησε στο περιοδικό PORTER για τη δυσφορία που ένιωσε για τη φήμη της μετά την κυκλοφορία της διάσημης ταινίας του Τζέιμς Κάμερον το 1997. «Ένιωθα ότι έπρεπε να δείχνω με έναν συγκεκριμένο τρόπο ή να είμαι ένα συγκεκριμένο πράγμα και επειδή η εισβολή των μέσων ενημέρωσης ήταν τόσο σημαντική εκείνη την εποχή, η ζωή μου ήταν αρκετά δυσάρεστη», παραδέχτηκε η Γουίνσλετ. «Οι δημοσιογράφοι έλεγαν πάντα: “Μετά τον Τιτανικό, θα μπορούσες να κάνεις τα πάντα και όμως επέλεξες να κάνεις αυτά τα μικρά πράγματα”… και εγώ έλεγα: “Ναι, να είστε σίγουροι ότι το έκανα! Γιατί, μαντέψτε, το να είσαι διάσημος ήταν φρικτό”».

Παρά τις δυσάρεστες πτυχές της εμπειρίας, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός ομολόγησε ότι «δεν είναι βάρος, τίποτα από αυτά». «Ο Τιτανικός συνεχίζει να φέρνει στους ανθρώπους τεράστια χαρά» και συνέχισε αστειευόμενη: «Η μόνη φορά που λέω “Ω, Θεέ μου, κρύψου”, είναι όταν βρισκόμαστε κάπου σε ένα πλοίο». Δεν είναι η πρώτη φορά που η Γουίνσλετ μιλάει για τη φήμη της μετά τον «Τιτανικό». Κατά τη διάρκεια ενός επεισοδίου του 2021 του podcast «WTF with Marc Maron», θυμήθηκε ότι μπήκε «σε κατάσταση αυτοπροστασίας αμέσως» μετά τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στην ταινία, επειδή ένιωθε «εκφοβισμένη» από τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης.

«Επίσης, το σώμα μου ήταν στο στόχαστρο ενδελεχούς σχολιασμού και μου ασκούνταν διαρκώς κριτική. Ο βρετανικός Τύπος ήταν πραγματικά αρκετά σκληρός μαζί μου». «Ένιωθα αρκετά εκφοβισμένη, για να είμαι ειλικρινής», συνέχισε η Γουίνσλετ. «Θυμάμαι ότι σκεφτόμουν απλώς: “Εντάξει, λοιπόν, αυτό είναι φρικτό και ελπίζω να περάσει”. Και σίγουρα πέρασε, αλλά με έκανε επίσης να συνειδητοποιήσω ότι αν αυτό είναι το να είσαι διάσημη, δεν ήμουν έτοιμη να γίνω διάσημη, ευχαριστώ. Όχι, σίγουρα όχι».

