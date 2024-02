Με ευθανασία έφυγαν «χέρι – χέρι» από τη ζωή ο Ντρις φαν Αχτ και η σύζυγός του

Τη μέθοδο της ευθανασίας επέλεξαν ο Χριστιανοδημοκράτης πρώην πρωθυπουργός της Ολλανδίας Ντρις φαν Αχτ και η σύζυγός του Εζενί για να φύγουν από τη ζωή. Το κέντρο μελετών The Rights Forum που ίδρυσε ο Ντρις φαν Αχτ ανακοίνωσε χθες Παρασκευή τον θάνατο του ζεύγους, που αφήνει πίσω του τρία παιδιά. Τη Δευτέρα, ο 93χρονος Ντρις φαν Αχτ και η συνομήλικη σύζυγός του, Εζενί φαν Αχτ-Κρέκελμπεργκ έφυγαν από τη ζωή στην πόλη Ναϊμέχεν και κηδεύτηκαν σε στενό οικογενειακό κύκλο, σύμφωνα με την ενημέρωση. Τα τελευταία χρόνια το ζεύγος αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας.

Nederlands politicus Dries van Agt (1931-2024) is overleden. In 2018 sprak https://t.co/lKNEdeuxjM met hem over zijn engagement voor Palestina. Hij was medeoprichter van @TheRightsForum https://t.co/LNQvurD3ki

