Εθνική Nations League: Δύσκολος όμιλος, αλλά έχουμε πια περισσότερες εμπειρίες, λέει ο Πογιέτ

«Είναι ένας δύσκολος όμιλος και πρέπει να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας» τόνισε ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής Γκουστάβο Πογέτ. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Γκουστάβο Πογέτ δεν τα… έβαψε μαύρα μετά την κλήρωση του Nations League, που έφερε αντιμέτωπη την Ελλάδα στον 2ο όμιλο της League B με την Αγγλία, τη Φινλανδία και την Ιρλανδία, τονίζοντας πως οι εμπειρίες των Ελλήνων διεθνών απ’ τις αναμετρήσεις κόντρα σε Γαλλία και Ολλανδία θα τους βοηθήσουν και σ’ αυτή τη σειρά των αγώνων. «Είμαι χαρούμενος γιατί συνάντησα πολλούς ανθρώπους που γνωρίζω, παλιούς συμπαίκτες και αντιπάλους και είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε. Όσον αφορά την κλήρωση, σκέφτομαι ήδη τις δυσκολίες του επόμενου Nations League. Άλλωστε, από την στιγμή που ανεβήκαμε κατηγορία, είχαμε συνειδητοποιήσει ότι θα αντιμετωπίσουμε πιο δυνατούς αντιπάλους» ανέφερε ο Πογιέτ.

«Πιστεύω όμως ότι έχουμε περισσότερες εμπειρίες από τα παιχνίδια με τη Γαλλία και την Ολλανδία, τις οποίες αντιμετωπίσαμε στα προκριματικά του EURO, αλλά και την Ιρλανδία, την οποία μάλιστα θα αντιμετωπίσουμε ξανά. Είναι ένας δύσκολος όμιλος και πρέπει να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας», είπε χαρακτηριστικά ο Πογιέτ, ο οποίος πρόσθεσε πως περιμένει γεμάτες εξέδρες απ’ τον κόσμο για να ενισχύσουν την προσπάθεια της Ελλάδας στη League B.

«Οι ποδοσφαιριστές μας οφείλουν να δείξουν αυτοπεποίθηση απέναντι σε αυτή την πρόκληση, καθώς θα αγωνιστούν με αντιπάλους κάποιους από τους καλύτερους παίκτες της Ευρώπης. Τα παιχνίδια θα μας δώσουν ακόμη περισσότερες εμπειρίες και ελπίζω να επιτραπεί η είσοδος των φιλάθλων στο γήπεδο» υπογράμμισε ο προπονητής της Εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου. «Θέλουμε γεμάτες τις εξέδρες, καθώς όσο πιο δυνατοί είναι οι αντίπαλοι τόσο πιο πολύ χρειαζόμαστε τους φιλάθλους μας για να κερδίσουμε δύσκολα παιχνίδια. Οπότε ας δούμε αυτή την πιθανότητα». Και κατέληξε: «To Nations League είναι λίγο πιο μακριά, εύχομαι αρχικά να νικήσουμε στα play off και να ζήσουμε τις εμπειρίες του EURO» κατέληξε ο Γκουστάβο Πογέτ.

Δύσκολη κλήρωση για την Εθνική Ελλάδας

Η Εθνική Ελλάδος έμαθε τους αντιπάλους της στο επερχόμενο Nations League, στην κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι την Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα μπήκε στην κληρωτίδα στη δεύτερη κατηγορία, από το τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας. Στο ίδιο γκρουπ δυναμικότητας με την Ελλάδα βρέθηκαν η Γεωργία, η Τουρκία, το Καζακστάν, κάτι που σημαίνει ότι δεν γινόταν να βρεθούν στον δρόμο της.

Η κλήρωση της Εθνικής Ελλάδος για το Nations League:

Αγγλία

Φινλανδία

Ιρλανδία

Ελλάδα

Κάθε χώρα θα αντιμετωπίσει άλλες τρεις, εντός κι εκτός έδρας, σε συνολικά έξι αγωνιστικές, ενώ το νέο UEFA Nations League 2024-2025 θα επεκταθεί με έναν επιπλέον γύρο νοκ άουτ, που θα διεξαχθεί τον Μάρτιο του 2025. Η βασική διαφοροποίηση είναι το γεγονός πως οι νικητές και οι δευτεραθλητές του ομίλου της League A θα συμμετάσχουν σε προημιτελικούς εντός και εκτός έδρας, με τους νικητές να προκρίνονται στο Final Four της διοργάνωσης. Από εκεί και πέρα, οι Εθνικές ομάδες που θα καταλάβουν την 4η θέση στην League A και Β υποβιβάζονται αυτόματα στη Β και C, αντίστοιχα. Οι δύο χειρότερες τέταρτες ομάδες της League C υποβιβάζονται στη League D. Επίσης, οι τέσσερις νικητές των ομίλων στη League Β και τη League C καθώς και οι δύο νικητές των ομίλων στη League D προβιβάζονται αυτόματα στις κατηγορίες Α, Β και C, αντίστοιχα.

Οι τρίτες ομάδες της League A και οι δευτεραθλήτριες της League B, καθώς και οι τρίτες ομάδες της League B και οι δευτεραθλήτριες της League C θα παίξουν διπλούς αγώνες (εντός και εκτός έδρας) για τον προβιβασμό και τον υποβιβασμό τους. Τέλος, θα υπάρξουν αγώνες play off μεταξύ των δύο καλύτερων τέταρτων ομάδων της League C και των δύο δευτεραθλητών της League D.

Όλοι οι όμιλοι του Nations League

League A

1ος όμιλος: Κροατία, Πορτογαλία, Πολωνία, Σκωτία

2ος όμιλος: Ιταλία, Βέλγιο, Γαλλία, Ισραήλ

3ος όμιλος: Ολλανδία, Ουγγαρία, Γερμανία, Βοσνία

4ος όμιλος: Ισπανία, Δανία, Ελβετία, Σερβία

League B

1ος όμιλος: Τσεχία, Ουκρανία, Αλβανία, Γεωργία

2ος όμιλος: Αγγλία, Φινλανδία, Ιρλανδία, Ελλάδα

3ος όμιλος: Αυστρία, Νορβηγία, Σλοβενία, Καζακστάν

4ος όμιλος: Ουαλία, Ισλανδία, Μαυροβούνιο, Τουρκία

League C

1ος όμιλος: Σουηδία, Αζερμπαϊτζάν, Σλοβακία, Εσθονία

2ος όμιλος: Ρουμανία, Κόσοβο, Κύπρος, Λιθουανία ή Γιβραλτάρ

3ος όμιλος: Λουξεμβούργο, Βουλγαρία, Βόρεια Ιρλανδία, Λευκορωσία

4ος όμιλος: Αρμενία, Νησιά Φερόε, Βόρεια Μακεδονία, Λετονία

League D

1ος όμιλος: Λιθουανία ή Γιβραλτάρ, Σαν Μαρίνο, Λίχτενσταϊν

2ος όμιλος: Μολδαβία, Μάλτα, Ανδόρα

Οι ημερομηνίες του UEFA Nations League

Φάση Ομίλων

1η αγωνιστική: 5-7 Σεπτεμβρίου 2024

2η αγωνιστική: 8-10 Σεπτεμβρίου 2024

3η αγωνιστική: 10-12 Οκτωβρίου 2024

4η αγωνιστική: 13-15 Οκτωβρίου 2024

5η αγωνιστική: 14-16 Νοεμβρίου 2024

6η αγωνιστική: 17-19 Νοεμβρίου 2024

Κλήρωση Play Off: Νοέμβριος 2024

Play-Off: 20-25 Μαρτίου 2025

Προημιτελικοί League A: 20-25 Μαρτίου 2025

Τελικό τουρνουά: 4-8 Ιουνίου 2025