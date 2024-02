Κάνιε Γουεστ – Μπιάνκα: Η νέα εκκεντρική εμφάνιση του ζευγαριού – Σχεδόν γυμνή η Σενσόρι

Μια από τις πιο προκλητικές της εμφανίσεις έκανε πριν από λίγες ώρες η σύντροφος του Κάνιε Γουεστ, Μπιάνκα Σενσόρι, η οποία εμφανίστηκε στο πλευρό του ράπερ φορώντας ένα διαφανές αδιάβροχο μέσα από το οποίο δεν φορούσε σχεδόν τίποτα. Το αδιάβροχο είχε γραμμένες κάποιες λέξεις προκειμένου να κρύψει κάποια από τα απόκρυψα σημεία της Σενσόρι, με την ίδια να κρατά το κινητό της τηλέφωνο με τέτοιο τρόπο, όπως σημειώνει η New York Post, για να προστατεύσει γυμνά σημεία του σώματός της.

Το μοναδικό άλλο αξεσουάρ της 29χρονης ήταν ένα ζευγάρι μαύρες ψηλές μπότες. Το βίντεο και οι φωτογραφίες της Σενσόρι καταγράφηκαν στο Λος Άντζελες με τον Κάνιε Γουεστ να φοράει ένα εκρού πόντσο και μια μαύρη μάσκα στο πρόσωπό του.

#Yeezy takes wife #BiancaCensori out for a naked stroll in stormy LA wearing a see-through raincoat because… well, nothing seals in freshness like plastic wrap! pic.twitter.com/IC73Eko9oP

— Brad Markowitz (@bradmarkowitz) February 7, 2024