Κρίστοφερ Νόλαν Οπενχάιμερ: Οι απίστευτοι κανόνες που θέτει στο σετ ο σπουδαίος σκηνοθέτης

Πίσω από τα πιο επιτυχημένα ονόματα του Χόλιγουντ, κρύβονται συνήθως άγνωστες προς το κοινό ιστορίες, συχνά αναπάντεχες. Ο Κρίστοφερ Νόλαν έχει αφήσει το στίγμα του στο παγκόσμιο σινεμά, μέσα από τις ταινίες που έχει σκηνοθετήσει. Με το πέρασμα του χρόνου, πολλοί από τους ανθρώπους με τους οποίους έχει συνεργαστεί, έχουν φέρει στην επιφάνεια, ορισμένες από τις ιδιοτροπίες του Άγγλου σκηνοθέτη, την ώρα που βρίσκεται επί τω έργω. Ο πολυβραβευμένος δημιουργός του «Interstellar» και του πρόσφατου «Oppenheimer», θέτει ορισμένους κανόνες στους συνεργάτες του, πριν μπουν στο σετ και ξεκινήσουν τα γυρίσματα. Ηθοποιοί και τεχνικοί καλούνται να περάσουν πολλές ώρες σε στούντιο, χωρίς το κινητό τους και χωρίς να μπορούν να πάνε εύκολα στην τουαλέτα.

Ο Κρίστοφερ Νόλαν δεν έχει κινητό και όταν βρίσκεται πίσω από τις κάμερες, απαιτεί να μην έχουν και οι άλλοι. «Αποσπάται εύκολα η προσοχή μου, οπότε δεν θέλω πραγματικά να έχω πρόσβαση στο διαδίκτυο κάθε φορά που βαριέμαι» είχε πει στο περιοδικό People το 2020. Την ίδια σκέψη περιμένει να έχουν και οι συνεργάτες του, έτσι ώστε να είναι όλοι πιο αφοσιωμένοι στη δουλειά τους. Ο Νόλαν δεν έχει και τις καλύτερες σχέσεις με τις «παρεμβολές» της τεχνολογίας στις ταινίες του, οι οποίες είναι γνωστό, ότι στερούνται χρήσης CGI και διαπεραιώνονται με άλλες πρακτικές και εφέ. Όταν μίλησε στο «Esquire» το 2017, ο Νόλαν υπερασπίστηκε την πολιτική του «όχι κινητό τηλέφωνο στο σετ», δηλώνοντας: «Τα τηλέφωνα έχουν γίνει ένας τεράστιος περισπασμός και οι άνθρωποι δουλεύουν πολύ καλύτερα χωρίς αυτά».

Οι ηθοποιοί που συνεργάζονται με τον Νόλαν, εκτός του ότι πρέπει να αποχωριστούν το κινητό τους στο σετ, πρέπει να στέκονται και όρθιοι. Ο λόγος δεν είναι άλλος από τον δεύτερο κανόνα του σκηνοθέτη, που απαγορεύει τις καρέκλες στα γυρίσματα. Η Αν Χάθαγουεϊ, είχε αποκαλύψει στο «Variety Actors on Actors» ότι ο Νόλαν με τον οποίο συνεργάστηκε στα «Dark Knight Rises» και «Interstellar», δεν επιτρέπει καρέκλες και το σκεπτικό του είναι ότι «αν έχεις καρέκλες, οι άνθρωποι θα καθίσουν, και αν κάθονται, δεν εργάζονται».

Anne Hathaway reveals that Christopher Nolan not only doesn’t allow cell phones on set but he also doesn’t allow chairs for actors while on set (@Variety) pic.twitter.com/SsX4SjTJIq

— Geek Vibes Nation (@GeekVibesNation) June 29, 2020