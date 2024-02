Grammy 2024: Αγριο τρολάρισμα στα μαλλιά της σούπερ σέξι Μάιλι Σάιρους

Μια εντυπωσιακή εμφάνιση έκανε η Μάιλι Σάιρους στην χθεσινή τελετή απονομής των βραβείων Grammy, ωστόσο, οι περισσότεροι χρήστες των social media ασχολήθηκαν με τα μαλλιά της. Η τραγουδίστρια, η οποία κατέκτησε το βραβείο «ηχογράφησης της χρονιάς» για το «Flowers» περπάτησε στο κόκκινο χαλί των Grammy φορώντας ένα χρυσό φόρεμα από μεταλλικό πλέγμα που άφηνε ελάχιστα στη φαντασία, μαζί με ασορτί μεταλλικό εσώρουχο και χρυσές γόβες Christian Louboutin for Maison Margiela.

SHE GOT THE DOLLY MEETS ELVIS HAIR pic.twitter.com/vZZAc2nFbm

Αλλά δεν ήταν αυτό που φόρεσε ή δεν φόρεσε η Μάιλι που συγκέντρωσε το μεγαλύτερο μέρος της προσοχής. Τα φουντωτά μαλλιά της δίχασαν το διαδίκτυο, με πολλούς να αναρωτιούνται εάν το λουκ ήταν επιτυχία ή αστοχία. «Τι συμβαίνει με τα μαλλιά της Μάιλι Σάιρους;» ρώτησε κάποιος στο Twitter με έναν άλλον να αστειεύεται πως η τραγουδίστρια «προσπαθεί μόνη της να επαναφέρει το λουκ της δεκαετίας του ‘80».

«Λυπάμαι, αλλά η Μάιλι Σάιρους δείχνει χάλια» σχολίασε κάποιος άλλος, ενώ ένας τέταρτος πρόσθεσε: «Η Μάιλι Σάιρους έπαθε προφανώς ηλεκτροπληξία». Ένας ακόμη έγραψε: «Έχει τα μαλλιά ‘Ντόλι Πάρτον συναντά Έλβις Πρίσλεϊ’». Κάποιοι άλλοι συνέκριναν το μαλλί της με αυτό του Κερτ Ράσελ τη δεκαετία του ‘80 ενώ άλλοι με εκείνο την πρώην πρωθυπουργού της Βρετανίας, Μάργκαρετ Θάτσερ.

miley’s custom margiela moment is so good and the hair definitely feels like a callback to dolly parton pic.twitter.com/qnACvsviVA

— corinne ☆ (@MIUCClAMUSE) February 5, 2024