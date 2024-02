Κακοποίηση σκύλου: Η στιγμή που περαστικοί ακινητοποιούν 31χρονο

Ραγδαία αύξηση σημειώνουν τα περιστατικά κακοποίησης ζώων, ωστόσο τα social media αλλά και η ευαισθητοποίηση γύρω από το δραματικό φαινόμενο, οδηγούν πιο εύκολα στον εντοπισμό και την τιμωρία των δραστών. Πρωταγωνιστής της υπόθεσης, ένας 31χρονος, που δεν δίστασε να χτυπήσει το τετράποδο με… αλυσίδα, στη μέση του δρόμου! Ευτυχώς, οι εξαγριωμένοι περαστικοί τον σταμάτησαν και κάλεσαν την αστυνομία. Ο Χούλιο Ριβέρα, είναι αντιμέτωπος με μια σειρά κατηγοριών που, εκτός από την κακοποίηση ζώου, περιλαμβάνουν κακοποίηση παιδιού, ξυλοδαρμό και αντίσταση κατά της Αρχής.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ένα περαστικός, ο Ρέιμον, είδε το βίαιο περιστατικό να εκτυλίσσεται μπροστά του αφού ο σκύλος, που βρισκόταν σε βόλτα με τον ιδιοκτήτη του, «γύρισε το κεφάλι του για να μυρίσει ένα λάστιχο», γεγονός που ώθησε τον ιδιοκτήτη να τραβήξει τον σκύλο και να τον χτυπήσει «στο πρόσωπο με την αλυσίδα». «Αυτό που είδα χθες ήταν τραγικό», δήλωσε ο Ρέιμον κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στον τοπικό σταθμό WESH2 του NBC. Όταν είδε τι συνέβαινε στην άκρη του δρόμου, αποφάσισε να επέμβει άφησε το αυτοκίνητό του σε ένα κοντινό βενζινάδικο και αντιμετώπισε τον Ριβέρα για τον ξυλοδαρμό του ζώου με μια μεταλλική αλυσίδα.

«Τότε ήταν που άρχισε να ουρλιάζει, να μαστιγώνει το σκυλί πολλές φορές», δήλωσε ο Ρέιμον. Ο Ριβέρα φέρεται να μαστίγωσε τον σκύλο «μέχρι που έσπασε η αλυσίδα». «Μόλις συνέβη αυτό, ο σκύλος πήγε πίσω μου», συνέχισε. Σύμφωνα με τον αστυνομικό, ο ύποπτος στη συνέχεια γρονθοκόπησε τον Ρέιμον στο πρόσωπο και επίσης παρενόχλησε αρκετούς άλλους μάρτυρες που είχαν συγκεντρωθεί γύρω από το βενζινάδικο. Ο σερίφης δήλωσε ότι αφού ο Ρέιμον δέχτηκε γροθιά, «στη συνέχεια παρενέβη ένας 13χρονος». «Αυτός (ο Ριβέρα) χτυπάει και προσπαθεί να χτυπήσει τον 13χρονο. Και τότε ένα άλλο ζευγάρι καταφέρνει να πάρει το σκυλί μακριά του και να το βάλει μέσα στο όχημά του. Στη συνέχεια επιτίθεται και σε αυτό το ζευγάρι». Σε ένα σημείο στο σχετικό βίντεο ο Ρέιμον φαίνεται προφανώς να αρπάζει τον Ριβέρα για να τον εμποδίσει να πάρει τον σκύλο πίσω.

Ένας μάρτυρας που καταγράφεται στην έκθεση της αστυνομίας δήλωσε για τον 31χρονο δράστη: «Αυτός ο άνθρωπος δεν θα έπρεπε ποτέ να έχει ζώο ή να βρίσκεται κοντά τους». Ο Ρέιμον δήλωσε ότι μόλις η κατάσταση αποκλιμακώθηκε, ο σκύλος «έτρεχε φοβισμένος». «Αλλά δεν ξέρω πόσες φορές δέχτηκε αυτά τα χτυπήματα. Ήταν σαν να μην μπορούσε να υπερασπιστεί τον εαυτό του απέναντι σε αυτό. Απλώς δεχόταν», πρόσθεσε. Ο σκύλος φέρεται να τραυματίστηκε, αλλά θα αναρρώσει Ο Ριβέρα έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν για ενδοοικογενειακή βία και ξυλοδαρμό. Την Παρασκευή, κρατούνταν στη φυλακή με εγγύηση 51.000 δολαρίων που πληρώθηκε.

NEW: Man gets his head busted open by Good Samaritans after he beat his dog with a chain at a Florida gas station.

Instant karma.

Julio Rivera was arrested and is facing charges for animal cruelty, child abuse, battery and resisting an officer.

The situation got violent after… pic.twitter.com/T1xDMcungE

— Collin Rugg (@CollinRugg) February 4, 2024