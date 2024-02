Σκυλιά κατασπάραξαν γυναίκα: Άγριος θάνατος για 68χρονη

Φρικτό θάνατο βρήκε η 68χρονη Έσθερ Μάρτιν στην Αγγλία όταν δέχθηκε επίθεση από δύο σκυλιά ράτσας XL Bullys. Η υπόθεση αποκτά ακόμη πιο δραματικά στοιχεία, μιας και μπροστά σττο σκηνικό φρίκης ήταν και ο 11χρονος εγγονός της. Η άτυχη γυναίκα δέχθηκε επίθεση όταν προσπάθησε να χωρίσει δύο κουτάβια που τσακώνονταν με αποτέλεσμα οι γονείς τους να ορμήξουν στην Έσθερ. Σύμφωνα με τη Daily Mail η 68χρονη είχε προειδοποιήσει τον 39χρονο ιδιοκτήτη των σκυλιών, Άσλεϊ Γουόρεν, για την επιθετικότητά τους αλλά η απάντηση που είχε πάρει ήταν «κανείς δεν θα μου πει τι θα κάνω με τα γ@@@να τα σκυλιά μου». Ο 39χρονος ράπερ, σύμφωνα με πληροφορίες που δεν έχουν επιβεβαιωθεί, εξέτρεφε σκυλιά της εν λόγω ράτσας.

Just days after Rishi Rat proudly declared that the Covid jabs responsible for a global genocide are “safe,” the MSM wants you know that it’s actually XL Bully dogs that are the existential threat to humanity.

To recap: vaccines = SAFE.

XL Bullys = weapons of mass destruction. pic.twitter.com/u4lby0Ziyt

— (@ScottyGoesAgain) February 5, 2024