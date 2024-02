Κάιλ Γουόκερ ερωμένη: Δεν έχουν τέλος τα ερωτικά παραστρατήματα για τον ποδοσφαιριστή της Μάντσεστερ Σίτι

Δεν έχουν τέλος τα ερωτικά παραστρατήματα για τον ποδοσφαιριστή της Μάντσεστερ Σίτι, Κάιλ Γουόκερ. Ο 33χρονος ποδοσφαιριστής, ο οποίος έχει απασχολήσει ουκ ολίγες φορές τον Τύπο με την ερωτική του ζωή, χώρισε οριστικά με τη σύζυγό του Άνι Κίλνερ, με την οποία έχει αποκτήσει τρία παιδιά και περιμένει τέταρτο, γιατί απέκτησε δυο εξώγαμα παιδιά με την influencer Λορίν Γκούντμαν.

Με δάκρυα στα μάτια ο Γουόκερ παραχώρησε συνέντευξη στην Sun, όπου παραδέχτηκε ότι έκανε «ηλίθιες επιλογές και πήρε ηλίθιες αποφάσεις». Με διάθεση απολογητική, ο Γουόκερ είπε στη Sun: «Αυτό που έκανα είναι φρικτό και αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη. Έκανα ηλίθιες επιλογές και πήρα ηλίθιες αποφάσεις. Δεν μπορώ να φανταστώ τι περνάει η Άνι. Προσπάθησα να τη ρωτήσω, αλλά πονάει τόσο πολύ και είναι πληγωμένη. Εγώ που θα έπρεπε να την αγαπάω, να τη φροντίζω και να είμαι δίπλα της, την πρόδωσα». Ο Γουόκερ, ο οποίος αναμένεται να παίξει καθοριστικό ρόλο για την Αγγλία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Ιουνίου, είπε ότι ήθελε να… χαθεί από προσώπου γης μετά την αποκάλυψη της σχέσης του με την Γκούντμαν τον Ιανουάριο.

«Όταν γνώρισα την Άνι, στα 17 μου, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι η προσωπική μου ζωή θα έπαιρνε τέτοια τροπή. Ποτέ δεν σκέφτηκα ότι θα γινόμουν πατέρας έξι παιδιών. Ο μόνος που φταίει είμαι εγώ. Έχω όλη την ευθύνη και έκανα ηλίθιες επιλογές. Παραδέχομαι τα λάθη μου – το οφείλω σε όλους. Οι πράξεις μου προκάλεσαν πολύ πόνο, σε πολλούς ανθρώπους. Λυπάμαι γιατί αυτό, δεν έπρεπε να συμβεί». Το 2020 η Γκούντμαν είπε ότι ο πατέρας του μεγαλύτερου παιδιού της, του γιου της Κάιρο, ήταν ο Γουόκερ και ο ποδοσφαιριστής ανακοίνωσε την είδηση στη σύζυγό του λίγες ώρες πριν δημοσιοποιηθεί.

Τότε ο ποδοσφαιριστής αναγκάστηκε να μετακομίσει, αλλά τελικά η Κίλνερ του έδωσε δεύτερη ευκαιρία με την προϋπόθεση να διακόψει κάθε επαφή με την Γκούντμαν, πέρα από τις τρέχουσες οικονομικές υποχρεώσεις του για το παιδί. Τον Αύγουστο του 2022, όμως, η Γκούντμαν αποκάλυψε ότι σχεδίαζε να μετακομίσει πιο κοντά στον Γουόκερ μαζί με τον γιο της Κάιρο. Ο Γουόκερ είπε πώς τη συνάντησε σε ένα δικηγορικό γραφείο και εκεί είδε για πρώτη φορά τον γιο του. Τότε οι δυο τους ξεκίνησαν να βλέπονται ξανά.

Στις αρχές Οκτωβρίου του 2022, ο ποδοσφαιριστής ταξίδεψε στο Λονδίνο και συναντήθηκε με την Γκούντμαν. Τότε ξεκίνησαν να έχουν ερωτικές επαφές, με αποτέλεσμα η influencer να μείνει ξανά έγκυος. Όπως αποκάλυψε ο Γούοκερ, του τηλεφώνησε κατά τη διάρκεια μιας προπόνησης και μόλις του είπε είναι έγκυος σχεδόν λιποθύμησε. Ο Γουόκερ κράτησε την εγκυμοσύνη της Γκούντμαν μυστική από τη σύζυγό του.

