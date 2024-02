Χάιντι Κλουμ – κόρη: Το διάσημο μοντέλο αποκαλύπτει μια άβολη στιγμή που έχει ζήσει

Η Χάιντι Κλουμ αποκάλυψε σε πρόσφατη συνέντευξή της την ανακάλυψη που είχε κάνει η κόρη της, Λένι στο σπίτι της, όταν ήταν μικρή και την είχε φέρει σε δύσκολη θέση. Το διάσημο μοντέλο από τη Γερμανία μίλησε στο podcast «Call Her Daddy» και αναφέρθηκε στην πιο άβολη στιγμή που έχει ζήσει. Όπως είπε, η κόρη της βρήκε το ντουλάπι, όπου έκρυβε τα σεξουαλικά της βοηθήματα, όταν ήταν μικρή «Βρήκε το ντουλάπι του σεξ μου», είπε χιουμοριστικά το μοντέλο, ενώ τότε τον λόγο πήρε η 19χρονη πλεόν, κόρη της, Λένι, με την οποία μιλούσε ταυτόχρονα μέσω FaceTime.

«Το έκανα αυτό, όταν ήμουν πολύ πιο μικρή και νόμιζα ότι ήταν το ωραιότερο πράγμα που είδα ποτέ. Το κοιτούσα με τους φίλους μου και ρώτησα τη μαμά μου “τι είναι αυτό;”, γιατί δεν είχα ιδέα και θυμάμαι ότι θύμωσε πάρα πολύ μαζί μου. Μου φώναζε “δεν μπορείς να ψάχνεις τα πράγματά μου”», περιέγραψε η Λένι Κλουμ. Όπως είπε στη συνέχεια, το έδειξε σε όλους της τους φίλους, λέγοντάς τους «κοιτάξτε πόσο ωραία είναι όλα αυτά, η μητέρα μου έχει ολόκληρο ντουλάπι με παιχνίδια». «Θυμάμαι μια μέρα, έβαλα όλους μου τους φίλους στο δωμάτιό της, άνοιξα το ντουλάπι και τραβούσαμε βίντεο», είπε η 19χρονη.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής της, η Χάιντι Κλουμ αναφέρθηκε στη σεξουαλική της ζωή, λέγοντας πως «της αρέσει να κάνει σεξ για ώρες». «Ατελείωτη, καυτή και άγρια», είπε, όταν της ζητήθηκε να περιγράψει τη σεξουαλική της ζωή με τρεις λέξεις.

