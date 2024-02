Βρυξέλλες αγρότες: Εικόνες χάους έξω από το Ευρωκοινοβούλιο – Δείτε βίντεο

Τρακτέρ, φωτιές, αβγά, καμένα ελαστικά και μάνικες με νερό συνθέτουν την εκρηκτική εικόνα που επικρατεί σήμερα στις Βρυξέλλες, με τους αγρότες που κατέφθασαν στην βελγική πρωτεύουσα με πάνω από 1.300 τρακτέρ, για να εκφράζουν την οργή τους, θέτοντας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε καθεστώς πολιορκίας, κοντά στον χώρο που διεξάγεται η Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ. Οι διαδηλώσεις έρχονται μετά από εβδομάδες διαμαρτυριών σε χώρες της ΕΕ, κατά των κανονισμών και των φθηνότερων εισαγωγών.

Αγρότες από το Βέλγιο, την Ιταλία και την Ισπανία έφτασαν στην Place du Luxembourg για να διαμαρτυρηθούν για την οικονομική τους δυσπραγία, που όπως υποστηρίζουν, επιδεινώνεται από τους ολοένα και αυστηρότερους πράσινους κανόνες που εκδίδουν οι Βρυξέλλες. Θέλησαν να εκφράσουν την οργή τους αποκλείοντας δρόμους και καίγοντας ελαστικά, δημιουργώντας αποπνικτική ατμόσφαιρα. Η πλατεία καλύφθηκε από σύννεφα μαύρου καπνού. Οι αγρότες γκρέμισαν ένα από τα πέντε αγάλματα που βρίσκονταν εκεί, αυτό του Βρετανού βιομήχανου του 1ου αιώνα Τζον Κόκεριλ.

