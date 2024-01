Ισραηλινοί στρατιώτες μεταμφιεσμένοι σε νοσηλευτές εκτέλεσαν τρεις Παλαιστίνιους μέσα σε νοσοκομείο της Γάζας

Ισραηλινοί στρατιώτες μεταμφιεσμένοι σε γιατρούς και νοσηλευτές εισέβαλαν νωρίς την Τρίτη σε νοσοκομείο στην πόλη Τζενίν, βόρεια της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, σκοτώνοντας τρεις Παλαιστίνιους, μεταξύ των οποίων δύο αδέρφια. Πιο αναλυτικά, δέκα στελέχη των ισραηλινών ειδικών δυνάμεων ντυμένοι με στολές γιατρών και νοσοκόμων, καθώς και ισραηλινοί πολίτες έχοντας αυτόματα όπλα στα χέρια, εισέβαλαν στο νοσοκομείο Ibn Sina και χρησιμοποίησαν σιγαστήρες για να σκοτώσουν τρεις νεαρούς, για τους οποίους είπαν πως πρόκειται για «τρομοκράτες» και πως ένας απ’ αυτούς συνδέεται με τη Χαμάς.

Οι τρεις νεκροί Παλαιστίνιοι είναι ο Mohammad and Basil Al-Ghazzawi και Mohammad Jalamna, με τον 25χρονο Basil να λαμβάνει ιατρική περίθαλψη στο νοσοκομείο όταν Ισραηλινοί στρατιώτες επιτέθηκαν. Σε viral βίντεο που δημοσιεύτηκε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, φαίνονται Ισραηλινοί στρατιώτες να τρομοκρατούν το προσωπικό και τους ασθενείς μέσα στο νοσοκομείο. Ένας από τους στρατιώτες, ντυμένος εξ ολοκλήρου στα μαύρα, φαίνεται να αναγκάζει έναν Παλαιστίνιο να πέσει στα γόνατά του με τα χέρια σηκωμένα, μεταδίδει το AA.

Ο πανικός ήταν ορατός ανάμεσα σε όσους βρίσκονταν μέσα στο νοσοκομείο με τους ασθενείς να ουρλιάζουν. Ο Παλαιστίνιος υπουργός Υγείας Μάι Αλκάιλα προέτρεψε τον ΟΗΕ και τις διεθνείς οργανώσεις για τα δικαιώματα να βάλουν τέλος στα καθημερινά εγκλήματα του Ισραήλ στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη, καθώς και να προστατεύσουν τα παλαιστινιακά ιδρύματα υγείας από επιθέσεις. Οι παλαιστινιακές ομάδες στην Τζενίν έχουν καλέσει σε γενική απεργία για να διαμαρτυρηθούν για τη δολοφονία Παλαιστινίων. Σύμφωνα με το Παλαιστινιακό Υπουργείο Υγείας, περισσότεροι από 380 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από τις ισραηλινές δυνάμεις στη Δυτική Όχθη από τις 7 Οκτωβρίου, ενώ άλλοι 4.000 έχουν τραυματιστεί.

🇵🇸🇮🇱‼️🚨The IDF disguised as doctors, women in hijabs and patience sent into Jenin hospital and killed 3 militants.

