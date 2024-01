Αγρότες Γαλλία – συλλήψεις: Χειροπέδες σε 18 άτομα – Συνεχίζονται οι διαμαρτυρίες

Η γαλλική αστυνομία συνέλαβε 18 άτομα καθώς αγρότες προσπάθησαν να αποκλείσουν την κεντρική αγορά τροφίμων στο Ρουνζίς, η οποία είναι η μεγαλύτερη της Ευρώπης. Αυτό ανακοίνωσε την Τετάρτη (31/1) πηγή στο αρχηγείο της αστυνομίας. «Ο αποκλεισμός του Ρουνζίς είναι κόκκινη γραμμή. Δεκαοκτώ άτομα συνελήφθησαν βάσει των οδηγιών από το αρχηγείο της παρισινής αστυνομίας», δήλωσε αξιωματούχος της αστυνομίας.

Ο υπουργός Εσωτερικών Ζεράλντ Νταρμανέν έχει προειδοποιήσει πως ενώ οι διαμαρτυρίες των αγροτών στους αυτοκινητοδρόμους θα γίνουν ανεκτές, η αστυνομία δεν θα επιτρέψει στους αγρότες να αποκλείσουν αεροδρόμια ή την αγορά του Ρουνζίς, όπου προμηθεύονται φρέσκα τρόφιμα καταστήματα, σούπερ-μάρκετ και εστιατόρια της Γαλλίας και πέραν αυτής.

Οι Γάλλοι αγρότες άρχισαν χθες τη δεύτερη ημέρα αποκλεισμού οδικών αξόνων γύρω από το Παρίσι και αλλού στη χώρα εντείνοντας την πίεση επί της κυβέρνησης του Εμανουέλ Μακρόν η οποία υπόσχεται «νέα μέτρα» για να αντιμετωπίσει αυτή τη νέα κοινωνική ανάφλεξη. Στο γειτονικό Βέλγιο επίσης, αγρότες εξοργισμένοι από τα αυξανόμενα κόστη και αντιδρώντας στις περιβαλλοντικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις εισαγωγές φτηνών τροφίμων σχεδιάζουν να μπλοκάρουν από σήμερα την πρόσβαση στο βελγικό λιμάνι εμπορευματοκιβωτίων του Ζεεμπρίγκε, ανέφερε η οικονομική εφημερίδα De Tijd.

Οι διαδηλωτές σχεδιάζουν να εμποδίσουν την πρόσβαση σ’ αυτό το λιμάνι της Βόρειας Θάλασσας, το δεύτερο μεγαλύτερο της χώρας, από τις 15:00 (ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με την εφημερίδα, η οποία επικαλείται τους οργανωτές της κινητοποίησης και την αστυνομία και προσθέτει ότι ο αποκλεισμός μπορεί να διαρκέσει μέχρι σήμερα το βράδυ. Βέλγοι αγρότες διέκοψαν επίσης την κυκλοφορία σήμερα το πρωί κοντά στα σύνορα με την Ολλανδία στον αυτοκινητόδρομο E19, ενώ κομβόι από τρακτέρ κατευθύνεται προς το λιμάνι της Αμβέρσας, μετέδωσε το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο RTBF.

