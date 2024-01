Κάνιε Γουέστ – Μπιάνκα: “Μπλόκο” από τον ράπερ στη σύζυγό του για τα social media

Ο Κάνιε Γουέστ φέρεται να έχει απαγορεύσει στη σύζυγό του, Μπιάνκα Σένσορι να χρησιμοποιεί τα social media. Σύμφωνα με πηγές κοντά στο ζευγάρι που μίλησαν στη DailyMail, ο ράπερ δεν της επιτρέπει να αλληλεπιδρά με άλλους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για το «δικό της καλό». «Η Μπιάνκα ήταν πάντα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κι ήταν ενεργή σε αυτά, μέχρι που παντρεύτηκε τον Κάνιε. Δεν θέλει να έχει social media, γιατί πιστεύει ότι θα πληγωθεί αν διαβάσει όλα αυτά τα άσχημα σχόλια που κάνουν οι άνθρωποι», είπε πηγή από το περιβάλλον τους. Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Την έπεισε πως αφού τώρα είναι σταρ, πρέπει να παραμένει μυστήρια στους γύρω της. Έτσι, θα έχει μια άλλη μορφή ελέγχου στο κοινό».

Οι φίλοι της 27χρονης φαίνεται πως ανησυχούν για το μέλλον της με τον ράπερ, αφού εκείνος ορίζει τη σχέση τους, αλλά και το πώς θα φαίνεται στον κόσμο η σύζυγός του. Επίσης, δημοσιεύει αποκαλυπτικές φωτογραφίες της στον λογαριασμό του στo Instagram, ενώ διαλέγει ακόμα και το τι θα φορέσει η Μπιάνκα στις εμφανίσεις της. «Τη δείχνει γυμνή στον δικό του λογαριασμό για να μπορέσει να ελέγξει την αφήγησή της. Είναι ανησυχητικό και αποκλείοντάς την από τον κόσμο, την κάνει να απομονώνεται όλο και περισσότερο. Η “ισχυρή” Μπιάνκα που ξέραμε κάποτε έχει φαινομενικά εξαφανιστεί», λέει η πηγή. Τέλος, συμπλήρωσε: «Φοράει ό,τι θέλει ο Κάνιε, πηγαίνει όπου θέλει εκείνος και κάνει ό,τι θέλει, γιατί πραγματικά δεν έχει άλλη επιλογή. Από σχεδιάστριά του έγινε σύζυγός του, κάτι που δυστυχώς δεν είναι αμειβόμενη θέση. Είναι παγιδευμένη».

Kanye West BANS wife Bianca from social media for her own ‘protection’ https://t.co/NKxM6q8Ntf pic.twitter.com/8FbxuUcnor

— Daily Mail US (@DailyMail) January 29, 2024