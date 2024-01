Παράνοια στο Λίβερπουλ: Μέχρι και 30.000 ευρώ το εισιτήριο για το τελευταίο ματς του Κλοπ

Ο Γιούργκεν Κλοπ πάγωσε τους πάντες στη Λίβερπουλ ανακοινώνοντας ότι στο τέλος της σεζόν θα αποχωρήσει και οι οπαδοί θέλουν να είναι οπωσδήποτε στο τελευταίο του παιχνίδι στο Άνφιλντ, με αποτέλεσμα στη μαύρη αγορά να κυκλοφορούν εισιτήρια ακόμη και με… 30.000 ευρώ. Με την Premier League να έχει ήδη καταρτίσει το πρόγραμμα για όλες τις επόμενες αγωνιστικές, οι φίλοι των Κόκκινων μπορούν να κάνουν τα… κουμάντα τους: Στις 18 Μαΐου, με αντίπαλο τη Γουλβς, ο Κλοπ θα είναι για τελευταία φορά στον πάγκο της Λίβερπουλ στο Άνφιλντ.

Ένα παιχνίδι που αποκτά, πλέον, ιστορικό χαρακτήρα ό,τι κι αν γίνει στη μάχη για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, με τους οπαδούς των Κοκκινων να θέλουν όσο τίποτα άλλο να βρίσκονται στο Άνφιλντ εκείνη την ημέρα. Κάτι, φυσικά, που ξέρουν πολύ καλά οι επιτήδειοι, με αποτέλεσμα τα πράγματα να έχουν ξεφύγει ήδη. Όπως αναφέρει ο αγγλικός Τύπος, στη μαύρη αγορά υπάρχουν εισιτήρια για τις θέσεις πάνω από τον πάγκο της ομάδας και πωλούνται για… 30.000 ευρώ, ενώ υπάρχουν «μαγικά χαρτάκια» και για κάποιες όχι και τόσο καλές θύρες του Άνφιλντ με την τιμή να είναι στις 3.000 ευρώ, ενώ η πραγματική τους αξία είναι στα… 70.

