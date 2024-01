Χιου Τζάκμαν διαζύγιο: Πώς είναι να είσαι ξανά εργένισσα μετά από 27 χρόνια – Η Ντέμπορα Λι Φαρνές εξηγεί

Η πρώην σύζυγος του Χιου Τζάκμαν, Ντέμπορα Λι Φαρνές έσπασε τη σιωπή της και μίλησε για το διαζύγιο με τον διάσημο ηθοποιό αλλά και πώς είναι η επιστροφή στην εργένικη ζωή. Η Αυστραλή ηθοποιός αποκάλυψε ότι είναι εξίσου ενθουσιασμένη και φοβισμένη για το μέλλον της μετά τον σοκαριστικό χωρισμό της από τον επί 27 χρόνια σύζυγό της τον περασμένο Σεπτέμβριο. Η 68χρονη ηθοποιός λέει ότι έχει «μεγάλα σχέδια» για την καριέρα της μετά τον χωρισμό και αγκαλιάζει την αλλαγή που ήρθε στη ζωή της. «Είναι κάπως συναρπαστικό», είπε χαρακτηριστικά η Φαρνές στο Adelaide Now για την κατεύθυνση που παίρνει η ζωή της προς τα εμπρός. «Ξέρετε τι, η αλλαγή, η μετάβαση, η εξέλιξη είναι λίγο τρομακτικά και όλοι μας φοβόμαστε λίγο, αλλά νομίζω ότι είναι ίσως το μεγαλύτερο δώρο για μας», πρόσθεσε.

Η Ντέμπορα Λι επιστρέφει στην οθόνη με την ταινία «Force of Nature: The Dry 2», συμπρωταγωνιστώντας με τον Έρικ Μπάνα στο σίκουελ της επιτυχημένης ταινίας μυστηρίου του 2020. «Έχω μερικά projects στα σκαριά, δουλεύω σε ένα σενάριο με τη Rebecca Rigg, το οποίο θέλω να σκηνοθετήσω και να παίξω», είπε σε συνέντευξή της στο Yahoo Lifestyle. «Και ποιος ξέρει, μπορεί να υπάρξει μια επιστροφή από τον χαρακτήρα που υποδύομαι [στο Force of Nature]. Ίσως ένα άλλο σίκουελ από έναν χαρακτήρα που έπαιξα πριν από πολλά χρόνια στο Shame», πρόσθεσε. Το πρώην ζευγάρι ανακοίνωσε τον χωρισμό του τον Σεπτέμβριο μετά από 27 χρόνια γάμου, λέγοντας στους θαυμαστές ότι χώρισαν «για να επιδιώξουν την ατομική μας ανάπτυξη».

Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 1996, αφού γνωρίστηκαν στο σετ του «Correlli» το 1995. Κατά τη διάρκεια του γάμου τους, υιοθέτησαν δύο παιδιά: τον 23χρονο σήμερα Όσκαρ και την 18χρονη Άβα. Παρά το χωρισμό τους, οι δύο πρώην εξακολουθούν να μοιράζονται έναν στενό δεσμό και μάλιστα γιόρτασαν μαζί τα 55α γενέθλια του Τζάκμαν.

Η πρώτη επίσημη εμφάνιση της πρώην του Χιου Τζάκμαν μετά το διαζύγιο

Η Ντέμπορα Λι Φαρνές εμφανίστηκε χωρίς τη βέρα της στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας «Force of Nature: The Dry 2» στο Σίδνεϋ. Φορούσε ένα μακρύ φόρεμα και πόζαρε στο πλευρό του συμπρωταγωνιστή της Έρικ Μπάνα. Η Ντέμπορα και ο Έρικ έχουν έρθει κοντά και έγιναν γρήγορα κολλητοί, παρά τις ανυπόστατες φήμες περί ειδυλλίου, σύμφωνα με το Woman’s Day. «Αυτή και ο Έρικ πέρασαν υπέροχα στα γυρίσματα και έγιναν φίλοι από την πρώτη μέρα. Το να έχει την Έρικ στην πρώτη της επιστροφή στην υποκριτική εδώ και πολύ καιρό ήταν μια τεράστια παρηγοριά για εκείνη», αναφέρει μια πηγή.

Η πηγή συνέχισε λέγοντας ότι η 68χρονη βρήκε τον 55χρονο Μπάνα «αστείο και όμορφο», ενώ ο ηθοποιός εντυπωσιάστηκε από το υποκριτικό της ταλέντο. Ο «Έκτορας» από την «Τροία» είναι παντρεμένος με την επί χρόνια σύζυγό του Ρεμπέκα Γκλίσον.