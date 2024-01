Σάνα Μάριν: «Το πρόβλημα ήταν ότι έδειχνα υπερβολικά σέξι»

Για τη… νέα της ζωή, μακριά από την πολιτική σκηνή της Φινλανδίας, μίλησε στο περιοδικό Elle η πρώην πρωθυπουργός της χώρας, Σάνα Μάριν, σχολιάζοντας όλα όσα έγιναν κατά τη διάρκεια της θητείας της, ιδιαίτερα για το επίμαχο βίντεο με τον ξέφρενο χορό της που διέρρευσε και πιθανότατα αποτέλεσε την «ταφόπλακα» της θητείας της. Η Σάνα Μάριν δέχθηκε επαίνους για τους χειρισμούς της σε μεγάλες κρίσεις, όσο ήταν πρωθυπουργός της Φινλανδίας. Η πανδημία της COVID-19, η κλιματική κρίση και ο πόλεμος στην Ουκρανία ήταν τα σημαντικότερα ζητήματα που έπρεπε να αντιμετωπίσει όσο ήταν ακόμη 35 ετών, μια αρκετά νεαρή ηλικία για μία πολιτικό σε μια θέση ζωτικής σημασίας.

Όμως, για κάποιους θα είναι πάντα η κοπέλα που χόρευε ξέφρενα σε ένα πάρτι με φίλους της και που αποκαλύφθηκαν διάφορες στιγμές της ιδιωτικής της ζωής από διάφορα σεξιστικά δημοσιεύματα, τα οποία αγνοούσαν ότι η Σάνα Μάριν έγραψε ιστορία στην πολιτική σκηνή της Φινλανδίας και της Ευρώπης γενικότερα. Τώρα, η ίδια η Σάνα Μάριν κλήθηκε να μιλήσει τόσο για το βίντεο όσο και για τη ζωή της πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την πολιτική. Ο βασικός στόχος της ήταν να δείξει στη νέα γενικά, κυρίως στις γυναίκες «ότι μπορούν να είναι ο εαυτός τους».

«Δεν χρειάζεται να γίνουν κάτι διαφορετικό, ούτε να φέρονται σαν άνδρες μεγαλύτερης ηλικίας. Χρειαζόμαστε ποικιλία, δεν χρειαζόμαστε περισσότερα άτομα με γκρίζα κουστούμια», είπε στο Elle η Σάνα Μάριν, εξηγώντας ότι γι’ αυτό δεν άλλαξε και η ίδια. «Βρεθήκαμε σχεδόν αμέσως από την κανονικότητα στην πανδημία. Ένιωθα σαν να έπρεπε να βγάλουμε σε μια μέρα τη δουλειά μιας εβδομάδας, και σε μία εβδομάδα τη δουλειά ενός μήνα», είπε η Σάνα Μάριν για την περίοδο που διετέλεσε πρωθυπουργός της Φινλανδίας. «Ήμασταν όλες γυναίκες και σκεφτόμασταν, “οκ θα πάρουμε αποφάσεις επειδή έτσι πρέπει. Κι αν είναι λάθος, θα τις αλλάξουμε μετά. Δεν τίθεται θέμα περηφάνιας. Αυτή ήταν η στρατηγική μας, να μάθουμε στην πορεία», συμπλήρωσε η ίδια.

Finland’s Prime Minister @MarinSanna is in the headlines after a video of her partying was leaked today.

She has previously been criticized for attending too many music festivals & spending too much on partying instead of ruling.

The critics say it’s not fitting for a PM. pic.twitter.com/FbOhdTeEGw

— Visegrád 24 (@visegrad24) August 17, 2022