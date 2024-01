«Μις Ιαπωνία» 2024: Αντιδράσεις για τη νίκη της 26χρονης

Μια 26χρονη καλλονή από την Ναγκόγια του νομού Άιτσι στέφθηκε «Μις Ιαπωνία» την περασμένη Δευτέρα, και έγινε έτσι η πρώτη πολιτογραφημένη Γιαπωνέζα που κερδίζει τον διαγωνισμό ομορφιάς στη χώρα της. Σύμφωνα με το Sky News, η Καρολίνα Σιίντο μετακόμισε στην ασιατική χώρα όταν ήταν μόλις πέντε ετών, αφού η μητέρα της παντρεύτηκε έναν Ιάπωνα. «Έπρεπε να αντιμετωπίσω εμπόδια στην προσπάθειά μου να γινω αποδεκτή ως Γιαπωνέζα, επομένως είμαι γεμάτη ευγνωμοσύνη για την αναγνώρισή μου σε αυτόν τον διαγωνισμό», δήλωσε η νεαρή γυναίκα κατά την ευχαριστήρια ομιλία της στα καλλιστεία Miss Japan Grand Prix.

Η 26χρονη περιέγραψε τον εαυτό της ως Γιαπωνέζα «τόσο στην ομιλία όσο και στην σκέψη» και είπε ότι θέλει να συμβάλλει στη δημιουργία μιας κοινωνίας όπου «οι άνθρωποι δεν θα κρίνονται από την εμφάνισή τους». Η ανάδειξη της Σιίντο ως «Μις Ιαπωνία» δίχασε τους σχολιαστές στα social media, με πολλούς να επικροτούν την επιλογή της, παρά το γεγονός ότι δεν έχει ρίζες στη χώρα, και άλλους να εκφράζουν την άποψη ότι η καταγωγή έχει σημασία και έπρεπε να ληφθεί υπόψη.

The plan to rewrite Japan’s identity pushes forward. A woman with no Japanese genes born to Ukrainian parents in Ukraine, but who grew up in Japan is now Miss Japan.

“Where is the Japaneseness?” one person asked.

“She is more Japanese than we are,” the event organizer replied. pic.twitter.com/WRlEvAZoVc

— Frank DeScushin (@FrankDeScushin) January 25, 2024