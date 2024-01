Αλάτι στο τσάι: “Διπλωματική” κόντρα μεταξύ ΗΠΑ και Βρετανίας για το δημοφιλές ρόφημα

Μια νέα διπλωματική θύελλα ξεσπά μεταξύ της Βρετανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών για το αγαπημένο ρόφημα. Τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης αντέδρασαν με οργή και απορία μετά τον ισχυρισμό μιας Αμερικανίδας επιστήμονα ότι το τέλειο φλιτζάνι τσάι φτιάχνεται με την προσθήκη μιας πρέζας αλατιού. Η Michelle Francl, η οποία έχει γράψει ένα βιβλίο για τη μοριακή επιστήμη πίσω από ένα καλό φλιτζάνι τσάι, πιστεύει ότι η προσθήκη αλατιού είναι απαραίτητη για να μειωθεί η πικράδα του ροφήματος. Όμως, η πρόταση αυτή οδήγησε σε έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τους Βρετανούς, οι οποίοι φημίζονται για το πόσο απόλυτοι είναι στις αντιλήψεις τους για την καλύτερη πρακτική παρασκευής τσαγιού.

Η Francl, καθηγήτρια χημείας στο Bryn Mawr College στην Πενσυλβάνια, υπερασπίστηκε τη φαινομενικά ριζοσπαστική ιδέα της στο συνεργαζόμενο με το CNNi ITV News, υποστηρίζοντας: «Αποδεικνύεται ότι μια μικροσκοπική ποσότητα αλατιού, όχι αρκετή για να τη γευτεί κανείς, μπλοκάρει την αντίληψη της πικρότητας». Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ηνωμένο Βασίλειο παρενέβη για να πάρει αποστάσεις από τη φαινομενικά εξτρεμιστική ιδέα. «Δεν μπορούμε να μείνουμε άπραγοι καθώς μια τόσο εξωφρενική πρόταση απειλεί τα θεμέλια της ειδικής μας σχέσης», έγραψε η πρεσβεία σε μια viral ανάρτηση στο Χ.

“If you want a cup of tea that is a little less bitter, try a pinch of salt” says professor Michelle Francl ☕

The professors’s suggestion sparked a debate on X, but she says her tip is a ‘long standing tradition, going back centuries’.

