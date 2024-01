Επίμονος θαυμαστής της Τέιλορ Σουίφτ συνελήφθη 2 φορές έξω από το σπίτι της

Επίμονος θαυμαστής βρισκόταν τακτικά έξω από το κτίριο της Τέιλορ Σουίφτ όπου προσπάθησε τελικά να διαρρήξει το διαμέρισμά της στο Μανχάταν. Ο άνδρας συνελήφθη δύο φορές μέσα σε τρεις μέρες καθώς συνέχισε να βρίσκεται έξω από το σπίτι της σταρ φορώντας τα ίδια ρούχα.

Ο άνδρας τον οποίο η αστυνομία ανέφερε στο σημείο ως «David», συνελήφθη στους δρόμους της TriBeCa από την αστυνομία της Νέας Υόρκης έπειτα από μια αποτυχημένη προσπάθεια να μπει στο κτίριο.

Ένας γείτονας δήλωσε στη «New York Post» ότι ο άνδρας εμφανιζόταν τακτικά έξω από το κτίριο από τα Χριστούγεννα, καθόταν στο κατώφλι, κάπνιζε και έλεγε στον κόσμο ότι βρισκόταν εκεί για να δει τη Swift. Κάποια στιγμή μάλιστα είχε λουλούδια για εκείνη. Ο «David» φωτογραφήθηκε το Σάββατο να κρυφοκοιτάζει στο λόμπι της Swift πριν καταλήξει με χειροπέδες. Τη Δευτέρα, συνελήφθη και πάλι έξω από το σπίτι της, φορώντας τα ίδια ρούχα. Έφτασε έξω από το σπίτι γύρω στις 3 το απόγευμα της Δευτέρας, αλλά η αστυνομία της Νέας Υόρκης δεν τον συνέλαβε έως τις 6 το απόγευμα.

Η αστυνομία της Νέας Υόρκης δήλωσε στο DailyMail.com ότι ο άνδρας, ο οποίος δεν κατονομάστηκε επίσημα, τέθηκε υπό κράτηση το Σάββατο με ενεργό ένταλμα για μη απάντηση σε κλήσεις από το 2017. Δεν είναι γνωστό πού βρισκόταν η Swift εκείνη τη στιγμή. Πάντως, το βράδυ της Κυριακής βρισκόταν στο Μπάφαλο της Νέας Υόρκης – υποστηρίζοντας τον φίλο της Travis Kelce στον αγώνα του NFL.

