Ζεράρ Ντεπαρντιέ – σεξουαλική επίθεση: Η καταγγελία απορρίφθηκε λόγω παραγραφής

Οι Γάλλοι εισαγγελείς απέρριψαν τη μήνυση που κατέθεσε η Γαλλίδα ηθοποιός Ελέν Νταράς, η οποία ισχυρίζεται ότι ο Ζεράρ Ντεπαρντιέ την κακοποίησε σεξουαλικά κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Disco» το 2007. Σε δήλωση που εστάλη στο Variety, η Εισαγγελία του Παρισιού δήλωσε ότι η καταγγελία που κατατέθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου 2023 θα απορριφθεί λόγω παραγραφής. Ο εκπρόσωπος της εισαγγελίας δήλωσε ότι η Νταράς «είχε αποφασίσει να καταθέσει μια ξεχωριστή καταγγελία μετά την ακρόασή της ως μάρτυρας κατά τη διάρκεια της συνεχιζόμενης έρευνας που απορρέει από τη μήνυση της Σαρλότ Αρνούλντ» το 2018. Ο Ντεπαρντιέ κατηγορήθηκε για βιασμό σε σχέση με την υπόθεση αυτή το 2020.

Η Νταράς ήταν μία από τις 13 γυναίκες που κατηγόρησαν τον Ντεπαρντιέ για σεξουαλική ανάρμοστη συμπεριφορά σε μια ερευνητική ιστορία που δημοσιεύτηκε στο Mediapart τον Απρίλιο του 2023. Η Ισπανίδα δημοσιογράφος Ρουθ Μπάσα δήλωσε επίσης ότι είχε υποβάλει επίσημη καταγγελία κατά του ηθοποιού στην Ισπανία, αφού φέρεται να δέχθηκε επίθεση κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο Παρίσι το 1995, η οποία είναι πέραν της 20ετούς παραγραφής στη Γαλλία.

