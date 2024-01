Γλυκό από χιόνι: Η συνταγή της Ρις Γουίδερσπουν έγινε viral

Η δημοφιλής ηθοποιός Ρις Γουίδερσπουν φτιάχνει συνταγή με… χιόνι και «ρίχνει» το ΤikTok. Η Γουίδερσπουν υπερασπίστηκε τον εαυτό της αφού δέχτηκε κάποιες προειδοποιήσεις στο διαδίκτυο για το γεγονός ότι έφαγε χιόνι, γεγονός που επιφυλάσσει κινδύνους σύμφωνα με πολλούς χρήστες.. Η βραβευμένη με Όσκαρ και πολυεκατομμυριούχος ηθοποιός απολαμβάνει να τρώει το χιόνι και σύμφωνα με την ίδια μια συγκεκριμένη συνταγή προσφέρει ένα εξαιρετικό γλύκισμα. Νωρίτερα τον Ιανουάριο, η Γουίδερσπουν μοιράστηκε ένα βίντεο στο TikTok που έδειχνε τον εαυτό της να απολαμβάνει ένα «Chococinno» από χιόνι που είχε μαζέψει έξω από το σπίτι της, με κρύο καφέ και σιρόπια σοκολάτας και αλατισμένης καραμέλας.

Η αντίδραση του διαδικτύου ήταν ανάμεικτη. Όλοι έχουμε ακούσει «μην τρώτε κίτρινο χιόνι», όπως σχολίασε ένας ακόλουθος, αλλά προφανώς το αθώο λευκό χιόνι έχει και τους δικούς του κρυμμένους κινδύνους. «Όχι, όχι, όχι… το χιόνι δεν είναι φτιαγμένο για να το τρώμε», σχολίασε ένας χρήστης. «Μπορείς να αρρωστήσεις σοβαρά». «Σ’ αγαπώ Ρις, προσωπικό ανέκδοτο: Ως κάποιος που μεγάλωσε στη Μινεσότα, οι δάσκαλοί μας έλιωναν πάντα το χιόνι για να δείξουν πόσο βρώμικο ήταν και όχι για να το φάνε! Να είστε προσεκτικοί εκεί έξω», απάντησε ένας άλλος.

«Είμαι η μόνη που ανησυχεί που το έβγαλε από το αυτοκίνητό της;», αναρωτήθηκε ένας ακόλουθος – αν και η ηθοποιός απάντησε για να πει ότι το χιόνι το έβγαλε από μια ψησταριά μαγειρέματος. Ωστόσο, κάποιοι TikTokers υπερασπίστηκαν την ιδέα της Γουίδερσπουν «Το πεσμένο χιόνι μπορεί να είναι πολύ βρώμικο από τον αέρα και τον άνεμο, αλλά ποιος νοιάζεται», απάντησε ένας. «Ζεις μόνο μια φορά. Θυμάμαι να τρώω χιόνι όταν ήμουν παιδί». «Κάνω το ίδιο πράγμα κάθε φορά που χιονίζει, φτιάχνω παγωτό από χιόνι, αλλά μεγάλωσα τρώγοντας χιόνι και πίνοντας νερό βρύσης και πίνοντας από λάστιχο”, είπε ένας άλλος».

Reese Witherspoon defends her choice to eat snow after sharing a controversial recipe video online.

Read more here: https://t.co/UN6rfiRCCf pic.twitter.com/nTegZyUeUZ

— Sky News (@SkyNews) January 22, 2024