Ζευγάρι ζει σε σκάφος στην Ελλάδα: Η απίθανη ιστορία Βρετανών

Ένα ζευγάρι εγκατέλειψε το σπίτι και τη… βαρετή ζωή του στο Ηνωμένο Βασίλειο για να ζήσει στην Ελλάδα μέσα σε σκάφος. Η Laura, ο Ross Colledge και τα δυο τους παιδιά αποφάσισαν να σαλπάρουν επειδή ανησυχούσαν ότι η οικογένειά τους δεν είχε την ποιότητα της ζωής που τους αξίζει. «Ο Ross δούλευε 50 ώρες την εβδομάδα και εμείς ήμασταν αποκομμένοι», δήλωσε η Laura στο What’s the Jam. Όπως λέει το ζευγάρι ένιωθε πως τα χρόνια περνούσαν και έχαναν τόσα πολλά πράγματα καθημερινά. Οι γονείς ήθελαν να προσφέρουν «μια συναρπαστική, περιπετειώδη, μη καταναλωτική ζωή στα παιδιά τους για να τα κάνουν πιο κοσμοπολίτικα», ενώ παράλληλα ήθελαν να βρουν λύση για πρόσθετες εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών τους καθώς ο ένας από τους γιους τους έχει ΔΕΠΥ και είναι αυτιστικός με υψηλή λειτουργικότητα. Για να καταφέρει η οικογένεια να ζήσει το όνειρο στις ελληνικές θάλασσες έβαλε υποθήκη το πρόσφατα ανακαινισμένο σπίτι της, αγόρασε ένα γιοτ και μετακόμισε στην Ελλάδα το καλοκαίρι του 2019.

Η οικογένεια Colledge ξεκίνησε το ταξίδι της από τη Μύκονο, έπλευσε στα νησιά του Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα και τελικά εγκαταστάθηκε στο Ιόνιο. «Λατρεύαμε και οι δυο τη θάλασσα, κάναμε σερφ και καγιάκ, οπότε ο ωκεανός πάντα μας τραβούσε», δήλωσε η Laura για την ζωή τους στη νοτιοδυτική Αγγλία.

