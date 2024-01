Μαλία Ομπάμα ταινία: Η εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί

Η Μαλία Ομπάμα, έκανε το ντεμπούτο της στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Sundance το βράδυ της Πέμπτης, λίγο πριν από την πρεμιέρα της μικρού μήκους ταινίας της, με τίτλο «The Heart». Η μεγαλύτερη κόρη του πρώην Προέδρου των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, και της πρώην Πρώτης Κυρίας, Μισέλ Ομπάμα, πόζαρε για φωτογραφίες στο Prospector Square Theatre στο Park City της Γιούτα, πριν από την προβολή του νέου της πρότζεκτ. Η 25χρονη έγραψε και σκηνοθέτησε την ταινία μικρού μήκους, στην οποία αναφέρεται με το όνομα Malia Ann, καθώς Ann είναι το μεσαίο της όνομα.

Η Μαλία Ομπάμα έδειχνε κομψή με ένα γκρι μάλλινο παλτό πάνω από ένα χαλαρό πουκάμισο με κουμπιά και ένα τζιν παντελόνι. Ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με ένα ζευγάρι χοντρές μπότες με πλατφόρμες και ένα γκρι κασκόλ σε μια προσπάθεια να παραμείνει ζεστή. Η ταινία θα προβληθεί στο πλαίσιο της κατηγορίας ταινιών μικρού μήκους μυθοπλασίας στο ετήσιο φεστιβάλ, σύμφωνα με το Hollywood Reporter. Το πρακτορείο πρόσθεσε ότι το έργο επικεντρώνεται σε έναν γιο που θρηνεί, ο οποίος έλαβε μια τελευταία επιθυμία από την εκλιπούσα μητέρα του.

Malia Obama makes red carpet debut at Sundance for ‘The Heart’: I hope it ‘makes you feel a bit less lonely’ https://t.co/XhuBUnxu4V pic.twitter.com/kRxOlsUrml

«Η ταινία έχει να κάνει με χαμένα αντικείμενα και μοναχικούς ανθρώπους και με τη συγχώρεση και τη λύπη, αλλά νομίζω επίσης ότι εργάζεται σκληρά για να αποκαλύψει πού μπορεί να υπάρχει τρυφερότητα και εγγύτητα σε αυτά τα πράγματα», αποκάλυψε η Μαλία σε συνέντευξή της για την ταινία. «Ελπίζουμε να απολαύσετε την ταινία και να σας κάνει να νιώσετε λίγο λιγότερο μόνοι ή τουλάχιστον να σας θυμίσει να μην ξεχνάτε τους ανθρώπους που είναι». Το διάσημο Φεστιβάλ θα διαρκέσει μέχρι τις 28 Ιανουαρίου. Η ταινία είχε ήδη προβληθεί στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Telluride στο Κολοράντο τον Σεπτέμβριο του 2023, καθώς και στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σικάγο τον Οκτώβριο του 2023.

#USA: Malia Obama, under the pseudonym “Malia Ann,” has made her directorial debut with a short film titled THE HEART, which is scheduled to screen in “Short Film Program 1” at the 2024 Sundance Film Festival, which kicked off today.

Certain media outlets are covering its… pic.twitter.com/sYEiXE31xg

— Akoroko — African Cinema Now! (@akorokoafrica) January 19, 2024