Διαδηλώσεις για τον ποινικό κώδικα – Σλοβακία: Δεκάδες χιλιάδες πολίτες στους δρόμους

Την έντονη αντίδραση δεκάδων χιλιάδων Σλοβάκων προκαλεί η απόφαση της κυβέρνησης να αλλάξει τον ποινικό κώδικα, προβλέποντας μεταξύ άλλων και την μείωση των ποινών για την διαφθορά. Η απόφαση αυτή που ήδη έχει δημιουργήσει επικρίσεις και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οδήγησε στους δρόμους περισσοτέρων από 26 χιλιάδων Σλοβάκων, το απόγευμα της Πέμπτης. Σύμφωνα με την Αστυνομία περίπου 26.000 άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους της Μπρατισλάβα, ενώ πιο μικρές συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν σε περισσότερες από 20 άλλες πόλεις. Οι διαδηλωτές στην Μπρατισλάβα κρατούσαν πανό στα οποία είχαν γράψει συνθήματα όπως: «Μην αγγίζετε τη δημοκρατία μας!» και «Δεν θα σιωπήσουμε!».

Η μεταρρύθμιση του ποινικού κώδικα, που προωθεί ο λαϊκιστής Σλοβάκος πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο, περιλαμβάνει επίσης μείωση των ποινών για οικονομικά εγκλήματα, αλλά και την άρση της προστασίας για τους αστυνομικούς που καταγγέλλουν διαφθορά και παρατυπίες. Η κυβέρνηση επιθυμεί εξάλλου να καταργήσει το γραφείο του εισαγγελέα διαφθοράς και οργανωμένου εγκλήματος, καθώς, σύμφωνα με τον Φίτσο, είναι μεροληπτικός και αντιμετωπίζει άδικα στελέχη του κόμματός του Smer-SD.

Massive protests in Slovakia against the government’s judicial reforms

🔗https://t.co/WEMcTOwh5X

Massive protests against the government’s reform plans in the judicial system were held in various cities of Slovakia. pic.twitter.com/mC0ViDgnMm

— International News | webangah (@webangah_en) January 19, 2024