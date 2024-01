Τζέιν Σέιμουρ: Το σεξ αυτή τη στιγμή είναι πιο παθιασμένο, λέει η 72χρονη ηθοποιός

Η Τζέιν Σέιμουρ μίλησε για τη σεξουαλική της ζωή στα 72 της χρόνια και τόνισε ότι πλέον το σεξ είναι καλύτερο από εκείνο που έκανε στο παρελθόν. Με ένα δοκίμιο για το ψηφιακό τεύχος του Cosmopolitan «Sex After 60» ανέφερε ότι κάνει το καλύτερο σεξ της ζωής της με τον σύντροφό της, Τζον Ζαμπέτι. Πιο αναλυτικά, η ηθοποιός τόνισε: «Το σεξ αυτήν τη στιγμή είναι πιο υπέροχο και παθιασμένο από οτιδήποτε άλλο θυμάμαι, επειδή βασίζεται στην εμπιστοσύνη, στην αγάπη και την εμπειρία. Γνωρίζω πλέον τον εαυτό μου και το σώμα μου και ο Τζον έχει τις δικές του εμπειρίες στη ζωή του. Δεν είναι όπως όταν είσαι νεότερη».

Ακόμη, το άλλοτε δημοφιλές κορίτσι του Τζέιμς Μποντ, πρόσθεσε: «Υποθέτω ότι μεταξύ των νεότερων γενεών, οι άνθρωποι κάνουν πρώτα σεξ και μετά λένε, “Α, παρεμπιπτόντως, γεια σου. Τι κάνεις;”» και επισήμανε, πως: «Όσο μεγαλώνουμε, τόσο περισσότερο το σεξ βασίζεται στη συναισθηματική οικειότητα, στο ότι έχουμε μοιραστεί τα σκαμπανεβάσματα της ζωής με κάποιον – τα συναισθήματά μας, τις χαρές μας, τη λύπη μας, τα αμοιβαία πάθη και την επιθυμία μας». Η Τζέιν Σέιμουρ, έγραψε τέλος, ότι: «Η σεξουαλική σας ζωή δεν χρειάζεται να τελειώσει στα 60. Στο τέλος της ημέρας, όλοι αναζητούν κάτι που βάζει αίμα σε μια συγκεκριμένη περιοχή».

Jane Seymour, 72, is having the most ‘passionate’ sex of her life after going official with John Zambetti https://t.co/yywjPdSwbo pic.twitter.com/qeBl2FIdCX

— Page Six (@PageSix) January 18, 2024