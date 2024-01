Τζόρνταν Χέντερσον: Σύντομα στον Άγιαξ

Μόνο τα τυπικά απομένουν για να ολοκληρωθεί η συμφωνία του Τζόρνταν Χέντερσον με τον Άγιαξ,, με τον Άγγλο να καταφέρνει να αποσπάσει την ελευθερία του από την Αλ Ετιφάκ παρά τους αρχικούς δισταγμούς της ομάδας από τη Σαουδική Αραβία.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο Ιταλός δημοσιογράφος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Χέντο θα υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με την ολλανδική ομάδα μέχρι το καλοκαίρι του 2026! Και όχι μέχρι το 2025 όπως αρχικά είχε διαρρεύσει, ενώ προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστές οι απολαβές του.

🚨⚪️🔴 One more exclusive detail on Jordan Henderson and Ajax story revealed last week.

The contract will be valid until June 2026, so two year and half contract.

NO option, it’s guaranteed deal until 2026.

Huge work by all parties behind the scenes.

…here we go confirmed 🔒 pic.twitter.com/Ul1lKRZjM9

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 17, 2024