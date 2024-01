Υεμένη – ΗΠΑ: Αμερικανικό μαχητικό κατέρριψε πύραυλο

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν πως καταδιωκτικό κατέρριψε πύραυλο κρουζ με στόχο καταδρομικό τους που εκτοξεύθηκε από περιοχή της Υεμένης ελεγχόμενη από τους Χούθι. Χθες περί τις 16:45 (τοπική ώρα· 15:45 ώρα Ελλάδας), «πύραυλος κρουζ κατά πλοίων, που εκτοξεύθηκε από (περιοχή ελεγχόμενη από) τους υποστηριζόμενους από το Ιράν αντάρτες Χούθι προς την κατεύθυνση του USS Laboon», αντιτορπιλικού κλάσης Άρλι Μπερκ ανεπτυγμένου στο νότιο τμήμα της Ερυθράς Θάλασσας, «καταρρίφθηκε στα περίχωρα της ακτής της Χοντάιντα», στη δυτική Υεμένη, «από αμερικανικό καταδιωκτικό», ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση») μέσω X. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί ούτε ζημιές, σύμφωνα με τη CENTCOM.

Η επίθεση, εξ όσων είναι γνωστά, ήταν η πρώτη εναντίον αμερικανικού αντιτορπιλικού· οι Χούθι ως τώρα έβαζαν στο στόχαστρο εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα που θεωρούσαν ότι «συνδέονται» με το Ισραήλ. Προχωρούν στις επιθέσεις αυτές σε ένδειξη «αλληλεγγύης» προς τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας, όπου το Ισραήλ και η Χαμάς ενεπλάκησαν σε πόλεμο μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση του στρατιωτικού βραχίονα του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στην ισραηλινή επικράτεια την 7η Οκτωβρίου. Νωρίτερα, η Ουάσιγκτον διέψευσε πληροφορίες, που μετέδωσαν μέσα ενημέρωσης προσκείμενα στους Χούθι, περί νέων «αμερικανοβρετανικών πληγμάτων» στο λιμάνι Χοντάιντα χθες. «Δεν διεξήχθη κανένα πλήγμα, ούτε αμερικανικό ούτε του συνασπισμού», είπε Αμερικανός αξιωματούχος υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Αμερικανικές και βρετανικές δυνάμεις έπληξαν εγκαταστάσεις των Χούθι

Αμερικανικές και βρετανικές δυνάμεις έπληξαν την Παρασκευή εγκαταστάσεις των Χούθι σε διάφορους τομείς της Υεμένης, εντείνοντας τους φόβους πως ο πόλεμος Ισραήλ/Χαμάς θα εξαπλωθεί στην περιοχή. Οι Χούθι κατόπιν εκτόξευσαν «τουλάχιστον έναν πύραυλο», χωρίς πάντως να πλήξουν κανένα πλοίο, κατά τον αμερικανικό στρατό. Το Σάββατο το πρωί, έγινε νέα αμερικανική επιδρομή, εναντίον εγκατάστασης ραντάρ στην Υεμένη.

Υπό κανονικές συνθήκες, από την Ερυθρά Θάλασσα διέρχεται περί το 12% του παγκόσμιου εμπορίου, όμως από τα μέσα Νοεμβρίου οι επιθέσεις των Χούθι ανάγκασαν μεγάλες ναυτιλιακές να αναστείλουν τα δρομολόγια των πλοίων τους μέσω της περιοχής. Πλέον τα σκάφη τους κάνουν τον γύρο της Αφρικής, κάτι που αυξάνει τα κόστη των μεταφορών, ειδικά μεταξύ Ευρώπης και Ασίας, και μεγεθύνει τη διάρκεια των δρομολογίων.

Τέσσερα δεξαμενόπλοια διέκοψαν τον πλου τους το σαββατοκύριακο στην Ερυθρά Θάλασσα

Τουλάχιστον τέσσερα δεξαμενόπλοια μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) διέκοψαν τον πλου τους το σαββατοκύριακο στην Ερυθρά Θάλασσα. Εν μέσω περαιτέρω κλιμάκωσης στην περιοχή αφού αμερικανικές και βρετανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν δεκάδες αεροπορικά πλήγματα εναντίον δυνάμεων των Χούθι. Τα Al Ghariya, Al Huwaila και Al Nuaman είχαν φορτώσει στο Ρας Λαφάν του Κατάρ και επρόκειτο να κατευθυνθούν πως τη διώρυγα του Σουέζ, όμως σταμάτησαν χθες, Κυριακή, στα ανοικτά των ακτών του Ομάν, σύμφωνα με την LSEG, υπηρεσία που παρακολουθεί την κίνηση των πλοίων.

Το Al Rekayyat είχε διακόψει τον πλου του στην Ερυθρά Θάλασσα την προηγουμένη, 13 Ιανουαρίου. «Είναι ένα διάλειμμα για να πάρουμε συμβουλές ασφαλείας, αν ο διάπλους της Ερυθράς Θάλασσας παραμένει μη ασφαλής, θα πάμε μέσω του Ακρωτηρίου», δήλωσε πηγή με άμεση γνώση του θέματος, αναφερόμενη στο Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας. «Δεν σταματά η παραγωγή», τόνισε η πηγή. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επιβεβαίωση της πληροφορίας ούτε σχόλιο από το Γραφείο Διεθνών Μέσων Ενημέρωσης της κυβέρνησης του Κατάρ ή από την QatarEnergy.

Eργαζόμαστε με στόχο τη μείωση της έντασης στην Ερυθρά Θάλασσα, λέει ο ΥΠΕΞ της Ιταλίας

«Η κατάσταση στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας είναι πολύπλοκη, εμείς εργαζόμαστε με στόχο την μείωση της έντασης», δήλωσε σήμερα ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι. Παράλληλα υπογράμμισε ότι «η Ιταλία καταβάλλει προσπάθειες οι οποίες αποσκοπούν στην έγκριση μιας ευρωπαϊκής στρατιωτικής αποστολής». «Η αναφορά μας είναι σε ευρωπαϊκή αποστολή διαφορετική από την σημερινή, με διαφορετικούς κανόνες ενεργοποίησης με την συμμετοχή και της Γαλλίας, αποτελεί βραχυπρόθεσμο στόχο», εξήγησε ο αρχηγός της ιταλικής διπλωματίας. Ο Αντόνιο Ταγιάνι, τέλος, δήλωσε στην εφημερίδα Corriere della Sera ότι «για ενδεχόμενη συμμετοχή της Ιταλίας σε στοχευμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις θα χρειαζόταν το “πράσινο φως” από το κοινοβούλιο της Ρώμης».