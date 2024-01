Δημοπρασίες 2024: Στο “σφυρί” η θρυλική tutu της Κάρι Μπράντσο

Η εμβληματική tutu φούστα που φόρεσε η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ στους τίτλους αρχής του «Sex and The City» βγαίνει σε δημοπρασία στις 18 Ιανουαρίου. H τούλινη φούστα της Κάρι Μπράντσο την οποία η ενδυματολόγος Πατρίσια Φιλντ αγόρασε για 5 δολάρια από ένα τυχαίο μαγαζί στο Midtown Mahnattan, μέσα σε ένα καλάθι, έγραψε τηλεοπτική ιστορία. Μάλιστα, για όσους δεν γνωρίζουν η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ ήταν να φορέσει ένα μπλε φόρεμα αντί για την τούλινη φούστα στους τίτλους αρχής του «Sex and the City». Τα γυρίσματα έγιναν το Μάρτιο του 1998, στην 5η λεωφόρο του Μανχάταν κοντά στο ξενοδοχείο Πλάζα.

Το outfit, που θύμιζε μπαλαρίνα, κατενθουσίασε την πρωταγωνίστρια. «Το έδειξα στην Σάρα Τζέσικα και το λάτρεψε. Το έπιασε αμέσως», θυμάται η Πατρίσια Φιλντ. «Η Σάρα Τζέσικα καταλαβαίνει καλά την μόδα και δεν φοβάται να δοκιμάσει κάτι αναπάντεχο. Σκεφτήκαμε, ας το ταιριάξουμε με ένα T-shirt ή φανελάκι, κάτι κλασικό», πρόσθεσε. «Το look έγινε πραγματικά κατά τύχη. Ήμουν σε ένα showroom και είχε έναν κάδο με κομμάτια τύπου 5 δολάρια έκαστο, δεν θυμάμαι καλά. Αλλά άρπαξα αυτή την τούλινη φούστα και σκέφτηκα, “Ας την πάρω και βλέπουμε”».

Η θρυλική tutu της Κάρι Μπράντσο βγαίνει σε δημοπρασία

Η τούλινη φούστα της Κάρι Μπράντσο θα είναι ένα από τα κομμάτια της δημοπρασίας του οίκου Julien’s με τίτλο «Unstoppable: Signature Styles of Iconic Women in Fashion» που θα πραγματοποιηθεί στις 18 Ιανουαρίου. Μάλιστα, η τιμή της tutu φούστας αναμένεται να φτάσει τα 12.000 δολάρια! Πρόκειται για μια φούστα με τρία layers από τούλι και σατέν ζώνη που δεν φέρει την υπογραφή κάποιου brand. Το κομμάτι αυτό έγινε το σήμα κατατεθέν της Σάρα Τζέσικα Πάρκερ από την πρώτη στιγμή που προβλήθηκε η δημοφιλής σειρά «Sex and the City». Κόστισε μόλις 5 δολάρια και έγινε ένα από τα πιο διάσημα κομμάτια της τηλεοπτικής ιστορίας.