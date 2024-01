Υεμένη πόλεμος τώρα – 2024: Νέες επιθέσεις των ΗΠΑ κατά των Χούθι

Νέες επιθέσεις εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ κατά στόχων των Χούθι στην Υεμένη ένα 24ωρο μετά τις μαζικές διαδηλώσεις που προκάλεσε το πρώτο κύμα των αμερικανικοβρετανικών πληγμάτων στην πρωτεύουσα της Υεμένης, Σανά κι ενώ άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής εξέφρασαν ανησυχία για τον κίνδυνο διάχυσης της κρίσης. Καταδρομικό του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ εξαπέλυσε τα ξημερώματα πυραύλους Τόμαχοκ στην Υεμένη εναντίον θέσης ραντάρ των ανταρτών Χούθι, που ο Τζο Μπάιντεν αποκάλεσε «τρομοκρατική οργάνωση», όπως ανακοίνωσε το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (U.S. Central Command ή CENTCOM).

«Το πλήγμα εξαπέλυσε το USS Carney (DDG 64) χρησιμοποιώντας πυραύλους Tomahawk» στο πλαίσιο της ανάληψης δράσης που σχεδιάστηκε «για να περιορίσει τη δυνατότητα των Χούθι να επιτίθενται σε θαλάσσια σκάφη, συμπεριλαμβανομένων εμπορικών πλοίων», αναφέρει η ανακοίνωση της CENTCOM. Σε αντίθεση με την προηγούμενη επιχείρηση, στην οποία συμμετείχε η Βρετανία με την υποστήριξη πολλών άλλων χωρών, η νυχτερινή επίθεση διεξήχθη αποκλειστικά από τις ΗΠΑ. Στην ανακοίνωση της CENTCOM υπογραμμίζεται πως «από τις 19 Νοεμβρίου 2023, οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθι έχουν επιχειρήσει 28 φορές να επιτεθούν και να παρενοχλήσουν πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν. Αυτές οι παράνομες ενέργειες περιελάμβαναν επιθέσεις στις οποίες χρησιμοποιήθηκαν αντιπλοϊκοί βαλλιστικοί πύραυλοι, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πύραυλοι κρουζ».

On Jan. 11 at 2:30 a.m. (Sanaa time), U.S. Central Command forces, in coordination with the United Kingdom, and support from Australia, Canada, the Netherlands, and Bahrain conducted joint strikes on Houthi targets to degrade their capability to continue their illegal and… pic.twitter.com/bR8biMolSx

— U.S. Central Command (@CENTCOM) January 12, 2024