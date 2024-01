Πυρηνική μπαταρία για κινητά: Το φιλόδοξο εγχείρημα κινεζικής startup

Μια κινεζική startup παρουσίασε μια νέα μπαταρία και ισχυρίζεται ότι μπορεί να παράγει ηλεκτρική ενέργεια για 50 χρόνια χωρίς την ανάγκη φόρτισης ή συντήρησης. Η Betavolt με έδρα το Πεκίνο ανέφερε ότι η πυρηνική μπαταρία της είναι η πρώτη στον κόσμο που πραγματοποίησε τη σμίκρυνση της ατομικής ενέργειας, τοποθετώντας 63 πυρηνικά ισότοπα σε μια μονάδα μικρότερη από ένα νόμισμα.

Η εταιρεία διαμηνύει ότι η μπαταρία επόμενης γενιάς έχει ήδη εισέλθει στο στάδιο των πιλοτικών δοκιμών και τελικά θα παραχθεί μαζικά για εμπορικές εφαρμογές, όπως τηλέφωνα και drones, αναφέρει η βρετανική εφημερίδα Independent. «Οι μπαταρίες πυρηνικής ενέργειας Betavolt μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες μακράς διαρκείας τροφοδοσίας σε πολλαπλά σενάρια, όπως αεροδιαστημική, εξοπλισμός τεχνητής νοημοσύνης, ιατρικός εξοπλισμός, μικροεπεξεργαστές, προηγμένοι αισθητήρες, μικρά drones και μικρορομπότ», ανέφερε η εταιρεία σε δελτίο τύπου.

Αυτή η νέα ενεργειακή καινοτομία θα βοηθήσει την Κίνα να αποκτήσει ηγετικό πλεονέκτημα στον νέο γύρο της τεχνολογικής επανάστασης της τεχνητής νοημοσύνης. Η μπαταρία λειτουργεί μετατρέποντας την ενέργεια που απελευθερώνεται από τα αποσυντιθέμενα ισότοπα σε ηλεκτρική ενέργεια, μέσω μιας διαδικασίας που εξερευνήθηκε για πρώτη φορά τον 20ο αιώνα. Οι επιστήμονες στη Σοβιετική Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες κατάφεραν να αναπτύξουν την τεχνολογία για χρήση σε διαστημόπλοια, υποβρύχια συστήματα και απομακρυσμένους επιστημονικούς σταθμούς, ωστόσο οι θερμοπυρηνικές μπαταρίες ήταν και δαπανηρές και ογκώδεις.

Η προσπάθεια για μικρογραφία και εμπορική διάθεση πυρηνικών μπαταριών ξεκίνησε στο πλαίσιο του 14ου Πενταετούς Σχεδίου της Κίνας που σχεδιάστηκε για την ενίσχυση της οικονομίας της χώρας μεταξύ 2021 και 2025, ενώ ερευνητικά ιδρύματα στις ΗΠΑ και την Ευρώπη εργάζονται επίσης για την ανάπτυξή τους.

